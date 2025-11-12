Как TikTok напълни малко италианско село с мигранти от Афганистан и Пакистан?

Площадът в центъра на Л'Акуила е един от най-големите и елегантни обществени площади в Италия и е дом на катедрала от 18-ти век, два фонтана и кафене, което произвежда еспресо от 1835 г. Тази седмица това се оказа неочакван нов дом за група изтощени, насинени афганистански и пакистански мигранти, които се проснаха по мраморните пейки, примигвайки на късното есенно слънце, докато любопитни местни жители ги оглеждаха.

Разположен в планините Абруцо и все още възстановяващ се от опустошителното земетресение, което удари района през 2009 г., Л'Акуила е невероятна дестинация с малко легла за новодошлите в сравнение със средиземноморския остров Лампедуза или големи градове като Рим и Милано.

И така, защо повече от 70 мигранти се насочиха директно към града през последните дни, погрешно решавайки, че това е Елдорадо в края на дългото им и животозастрашаващо сухопътно пътуване до Италия от границата между Афганистан и Пакистан?

Отговорът е млад афганистански инфлуенсър в TikTok, наречен „Hayatkhan2.0“, който накратко спомена, че Л'Акуила е добро място за живеене. Инцидентът подчерта ключовата роля, която социалните медии играят сега в глобалните миграционни потоци.

"Навсякъде, но не и тук"

„Взеха ни пръстови отпечатъци, когато пристигнахме, но когато отидохме в кабинета на префекта, за да попитаме за убежище, полицията ни каза да си тръгнем. Попитахме: „Къде да отидем?“ и те казаха: „Навсякъде, но не тук“, разказва един от афганистанците на площада пред The Times.

19-годишният от провинция Нангархар, Източен Афганистан, който отказа да каже името си, твърди, че е платил 13 000 евро на трафиканти, за да го отведат в Европа, след като талибаните убили двама от братята му за сътрудничество с американските сили. Тази седмица той започнал мечтания си живот в Италия, като обмисля дали да спи в парк или на паркинг в Л'Акуила, тъй като нощните температури вече падат до нулата.

В благотворителна кухня за бедни на миля от древните църкви и тесните улички на центъра на града, други мигранти, събрали се за топла храна, обсъждаха как Hayatkhan2.0 ги е вдъхновил да отидат там. 36-годишният Исмаил Ходжни, който е започнал своята одисея от Афганистан преди четири години, споделя:

„Не видях видеото му за Л'Акуила, но ми казаха за него на автогарата в Рим и реших да дойда.“

Хойни казва, че инфлуенсъри като Hayatkhan2.0, които използват пущунския език, говорен на границата между Афганистан и Пакистан, се разпространяват в TikTok.

„Всички те имат мнение за това в кой град един мигрант може да получи убежище най-бързо“, допълва той.

"Това не е Лампедуза"

След като изядоха чиния с паста, мигрантите се събраха, за да гледат ново видео в TikTok от Hayatkhan2.0, в което той се оплаква, че сега има проблеми с италианската полиция, защото е пренасочила десетки мигранти към Л'Акуила.

Десният кмет на града, Пиерлуиджи Бионди, заяви, че е започнало разследване на притока на мигранти.

„Това не е Лампедуза, ние сме в планините, така че някой стои зад това“, казва той.

Някои от новопристигналите са били отведени в център за мигранти в Калабрия в далечния юг на Италия, завършвайки мразовитите си нощи на открито, а друга група е била превозена с автобус в сряда до център в друг южен регион.

Бионди казва, че Л'Акуила е настанявал афганистански бежанци преди, но не е разполагал с условия за приемане на новодошли. Той добавя, че ако градът ги е настанил, новината е щяла да се разпространи в социалните медии.

„Щяхме да имаме хиляди от тях, пристигнали след няколко дни“, отбелязва той.

Сблъсъкът на Л'Акуила с миграцията този месец беше най-новият пример за това как социалните медии оформят трафика, започвайки с трафиканти, използващи TikTok, за да предлагат оферти за „Черен петък“ за разходки с лодки през Ламанша. През 2022 г. тунизийски трафиканти на хора в Сърбия, обвинени в малтретиране на жени мигранти, наеха тунизийски инфлуенсър, за да подобри имиджа им в социалните медии.

Италия е приела над 61 000 мигранти през 2025 г., което е с пет процента повече спрямо миналата година, макар и много по-малко от 147 000, пристигнали по това време през 2023 г. Въпреки това годишното увеличение беше достатъчно, за да предизвика разтърсваща антимигрантска реч от вицепремиера Матео Салвини, докато той водеше кампания заедно с министър-председателя Джорджия Мелони на регионални избори тази седмица. Той каза, че ЕС допуска мигранти, „преди всичко мюсюлмани“, в Италия, за да „разрушат нашата социална и икономическа структура и нашите ценности“.

В Л'Акуила, за разлика от това, пристигането, предизвикано от TikTok, предизвика изблик на подкрепа от местните жители. Местна благотворителна организация, която провежда фитнес сесии за възрастни хора, събра 20 одеяла от членовете си, за да ги раздаде на мигрантите. В кухнята за бедни управителят Паоло Джорджи каза:

„Л'Акуила е добър в това - поискахме помощ и целият град се включи.“