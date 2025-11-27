Икономиката на Кипър е все по-зависима от чуждестранна работна ръка

Зависимостта на кипърската икономика от чуждестранна работна сила нараства с всяка година, заяви заместник-министърът по миграцията Николас Йоанидис. Той обяви, че към момента в страната легално пребивават над 175 000 граждани на трети страни (при общо население на Кипър под 1 млн. души).

Издадените разрешителни за обща заетост в Кипър на граждани на трети страни са се увеличили над 3 пъти за последните три години, съобщиха миграционните власти, цитирани от БНР. Те са били малко над 5500 през 2022 г., а до септември тази година достигат близо 18 300. Расте търсенето и на чуждестранни домашни помощнички, като за тях са разпределени близо 30 000 разрешителни за работа.

Ключов фактор за постоянното и значително увеличаване на заявленията от граждани на трети страни за законно пребиваване в Кипър са нуждите на трудовия пазар, каза ресорният заместник-министър Николас Йоанидис. Той посочи, че наемането на персонал от тези държави е изиграло "решаваща роля" за покриването на недостига на работна ръка в туризма, хотелиерството и хранителния сектор.

Легалната миграция, когато е свързана с мерки за интеграция в обществото, е "икономически изгодна" и се превръща в "катализатор за производителност и социално благополучие", подчерта заместник-министърът.