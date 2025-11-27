5 вкусни рецепти с изненадващо полезните тиквени семки

Сезонът на тиквите може да е към своя край, но все още има нещо, на което си струва да се насладите. Преди да хвърлите тиквата на верандата си, издълбайте семките от нея! Тиквените семки осигуряват редица основни хранителни вещества, а когато се изпекат, те са лесно и универсално лакомство, което можете да хрускате, да поръсите върху кисело мляко или да добавите към салати.

Здравословни ползи от тиквените семки

„Една от основните ползи за здравето, които тиквените семки предлагат, е магнезият“, казва диетологът Франсис Ларджман-Рот пред Real Simple. Всеки 100 грама тиквени семки съдържат 500 милиграма магнезий. Минералът подпомага свиването и отпускането на мускулите и заедно с калций и витамин D, помага за поддържане на здравината на костите.

100-грамова порция тиквени семки също така осигуряват 691 мг калий (малко над 1/4 от препоръчителния дневен прием за жени), което помага за поддържане на стабилен сърдечен ритъм и баланс на телесните течности. Тиквените семки са и една от малкото храни, които съдържат холин – основно хранително вещество за здравето на мозъка.

Те са изненадващо богати и на протеин. Порция от 100 грама осигурява близо 30 грама протеин, което прави тиквените семки отличен вариант за всеки, който търси растителни източници. Същият грамаж съдържа и около 5 грама фибри (приблизително 1/5 от препоръчителния дневен прием за жени), повечето от които неразтворими, които помагат на храносмилането и поддържат цялостното здраве на червата.

Диетите с високо съдържание на фибри като цяло са свързани с по-дълга продължителност на живота и по-нисък риск от хронични заболявания. Метаанализ от 2019 година на Националната медицинска библиотека на САЩ установява, че хората с висок прием на фибри са намалили риска от смърт от сърдечни заболявания, инсулт, диабет тип 2 и/или рак на дебелото черво с 16 до 24% в сравнение с тези, които са консумирали много малко фибри.

Най-лесният начин да премахнете семките от тиквата

Изгребете семките с голяма метална лъжица, като отстраните всички големи, жилави парчета.

Поставете семките в купа със студена вода.

Разбъркайте водата с ръце, за да разхлабите и отделите останалите нишки от тиквата.

Използвайте решетъчна лъжица или цедка, за да отстраните семките, след което ги прехвърлете на чиста кухненска кърпа и подсушете.

Оставете семките да изсъхнат на въздух поне 30 минути преди печене – в противен случай ще станат „гумени“.

Рецепти с тиквени семки

Дресинг от тиквени семки

Едно от най-креативните приложения на тиквените семки, според Ларджаман-Рот, е смесването им в ароматен дресинг, който добавя пикантен, опушен привкус, когато се поръси върху салати или печени зеленчуци.

