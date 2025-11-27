IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ромина Пауър коментира връзката си с Ал Бано и трагедията с дъщеря им Иления

Певицата публикува мемоарите си в Италия, озаглавени „Дълбоко прости мисли. Азбуката на моя живот“

27.11.2025 | 01:00 ч. 0
Снимка: Getty Images

Ромина Пауър разказва открито за връзката си с Ал Бано и трагедията с мистериозното изчезване на дъщеря им Иления.

„Ако беше умряла, щях да го усетя“, казва днес певицата, която продължава да вярва, че детето ѝ е живо. 

Певицата ще публикува мемоарите си в Италия, озаглавени Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita („Дълбоко прости мисли. Азбуката на моя живот“).

Най-голямото от четирите деца на двойката – Иления – е в неизвестност от 6 януари 1994 г. Тя изчезва на 24 години при мистериозни обстоятелства, докато посещава Ню Орлиънс, Луизиана. Обявена е за мъртва през декември 2014 г. по молба на баща ѝ.

През последните няколко месеца все повече известни личности публикуват мемоарите си. Последната биография, която се появи на пазара е на Ромина Пауър, озаглавена Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita – „Дълбоко прости мисли. Азбуката на моя живот“.

