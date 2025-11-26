Тръмп: Русия ще направи отстъпки в мирните преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който има главна роля в постигането на траен мир в Украйна, заяви, че Русия е готова да направи отсъпки.

След дни на трескава дипломация, късно снощи президентът на САЩ заяви, че "постигаме напредък, но остават няколко точки на разногласие“.

На въпроса дали от Украйна е било поискано да предаде твърде много територия в мирното споразумение, Тръмп предположи, че "през следващите няколко месеца [това] може да бъде получено от Русия така или иначе“.

Русия прави отстъпки, като обещава да спре бойните действия и че "няма да отнемат повече земя“, каза той пред репортери в самолета Air Force One, но не предостави повече подробности.

Тръмп нарече първоначалния си 28-точков план за мир, който предизвика такова възмущение в Киев и европейските столици заради прокремълските си предложения, "просто карта“, опитвайки се да омаловажи факта, че е бил замислен като окончателен документ.

Тръмп се отказа от предишното си искане Киев да се съгласи с предложение до четвъртък, заявявайки, че крайният срок вече не е в сила. Той изпраща своя специален пратеник Стив Уиткоф за разговори с Владимир Путин следващата седмица, за да се уточнят последните етапи.

Киев заяви, че подкрепя "същността“ на преработеното мирно споразумение, което беше разработено между Европа, Украйна и САЩ в Женева. Русия обаче досега отхвърля изменените условия.