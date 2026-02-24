IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 23 февруари - 1 март

24.02.2026 | 01:40 ч. 17
Снимка: iStock/Vera_Petrunina

Овен

Романтичните жестове ще са наситени с особено настроение. Ще ви изпълнят с усещане за близост и емоционална сигурност, ако сте обвързани. Ако пък все още не сте, ще получите първите реални сигнали за нечий силен интерес към вас.

Телец

Поводи за забавление няма да липсват, но те може да ви се сторят леко повърхностни. Да имате желание за нещо по-задълбочено, по-обещаващо. Изживейте момента, вместо да градите амбициозни планове, ако вече има с кого да споделите чувствата си. Не прекалявайте с доверието към някой, който не е доказал, че го заслужава, ако все още търсите „сродната си душа“.

Близнаци

Чувствата и мислите ви ще са диаметрално противоположни. Овладейте импулсивните реакции, ако не искате да навредите на отношенията си. Първо си отговорете на въпроса какво искате, а след това помислете как да го постигнете. Опитите да изпреварите времето никога не са завършвали успешно.

За останалите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

зодии зодиакални знаци астрология зодии в любовта зодии и хороскопи
