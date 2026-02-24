Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Романтичните жестове ще са наситени с особено настроение. Ще ви изпълнят с усещане за близост и емоционална сигурност, ако сте обвързани. Ако пък все още не сте, ще получите първите реални сигнали за нечий силен интерес към вас.

Телец

Поводи за забавление няма да липсват, но те може да ви се сторят леко повърхностни. Да имате желание за нещо по-задълбочено, по-обещаващо. Изживейте момента, вместо да градите амбициозни планове, ако вече има с кого да споделите чувствата си. Не прекалявайте с доверието към някой, който не е доказал, че го заслужава, ако все още търсите „сродната си душа“.

Близнаци

Чувствата и мислите ви ще са диаметрално противоположни. Овладейте импулсивните реакции, ако не искате да навредите на отношенията си. Първо си отговорете на въпроса какво искате, а след това помислете как да го постигнете. Опитите да изпреварите времето никога не са завършвали успешно.

