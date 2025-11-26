Огнен ад в Хонконг: Пожар пламна във висока жилищна сграда, 13 са загиналите СНИМКИ/ВИДЕО

Reuters 1 / 6 / 6

13 души са загиналите до момента при бушуващ пожар в многоетажен жилищен комплекс в Хонконг. Много от живущите са останали заклещени вътре. Трима души остават в критично състояние, включително мъж и жена, които са били откарани в болница в безсъзнание и с тежки изгаряния. Един от загиналите е пожарникар, пристигнал на мястото на инцидента, за да потуши пламъците.

#hongkongnews ♬ original sound - CNA @channelnewsasia At least four people were killed and eight others injured after a massive fire engulfed several housing blocks in Tai Po district, Hong Kong on Wednesday (Nov 26). The flames had spread across bamboo scaffolding which covered the buildings' facade, trapping multiple residents. Local reports said fire service personnel were hurt while working to put out the massive blaze. #hongkong

Все още има заклещени хора в горящите високи сгради, включително осем възрастни жители и две бебета. Около 14 котки също са заклещени в пламъците.

Бушуващият пожар издигна стълб от пламъци и гъст дим, докато се разпространяваше по бамбуково скеле, поставено около външната част на комплекса в градския квартал Тай По, съобщава Daily mail.

Огромни пламъци обхванаха скелето на поне три жилищни блока в Wang Fuk Court в Тай По, квартал в северната част на китайския финансов център, преди да се разпространят към други части на сградите.

Видео от мястото на инцидента показва най-малко пет сгради, разположени близо една до друга, обхванати от пламъци, като пламъците излизат от много от прозорците на апартаментите. Пожарникари насочваха вода към интензивните пламъци от високо на камиони с стълби.

Пожарът е категоризиран до ниво 5, най-високото ниво на безпокойство и опасност.

Полицията заяви, че е получила множество сигнали за хора, заклещени в засегнатите сгради.

Тай По, с население от около 300 хиляди души, е крайградски район в Хонконг в Новите територии, близо до границата с град Шънджън в континенталния Китай.

@nbcnews A major fire tore through multiple high-rise towers at a housing estate in Hong Kong, killing at least four people, officials said. ♬ original sound - nbcnews

Пожарната служба заяви, че е загубила връзка с починалия пожарникар, на 37 години, около 15:30 ч. местно време, преди да успеят да го открият половин час по-късно. Той е откаран по спешност в болница, където по-късно е потвърдена смъртта му в 16:45 ч.Пожарникарят е работил в службата от девет години.

Към 18:00 ч. местно време (10:00 ч. GMT) девет души са били откарани в две болници.

От тях 13 души са загинали, трима са в критично състояние, един е в тежко състояние, а един е стабилен.

Полицията заяви, че е получила множество съобщения за хора, заклещени в засегнатите сгради.

Някои служители на пожарната също са ранени, докато се опитват да потушат пламъците, които са обхванали 31-етажните кули.

Хората се събраха на близък надземни пътеки, наблюдавайки с ужас как димът се издига от сградите, докато десетки пожарни машини и линейки са се наредили по пътя под комплекса.

Пожарната служба заяви, че все още няма данни за броя на хората, които може би все още са вътре.