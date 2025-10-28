Заповедите, подписани от AutoPen-а на Байдън, да бъдат обявени за невалидни?

Десетки изпълнителни заповеди, подписани от Джо Байдън "не могат да се считат за негови“, след като най-близките му съветници "са положили големи усилия, за да подкрепят“ 46-ия президент, докато той е страдал от физически и когнитивен упадък по време на поста си, според сензационен доклад, публикуван тази седмица.

Документът на Комисията по надзор на Камарата на представителите, базиран на повече от дузина интервюта с помощници на Байдън, описва как "вътрешният кръг“ на демократа е предприел стъпки за "щателно организиране“ на публичните му изяви, да облекчи личното му натоварване и дори да блокира законодателите да говорят с него.

"Тези стъпки варираха от справяне с грима, облеклото, графика на президента Байдън, броя на стъпките, които президентът Байдън можеше да извърви или изкачи, времето, което президентът Байдън трябваше да чете и да прекарва със семейството си“, се казва в докла, включващ 91 страници. Сред основните приритети на доверените хора са били още: свеждане до минимум на заседанията на кабинета, получаване на "указания“ от Холивуд относно Състоянието на Съюза и други събития, както и използване на телесуфлъри дори на малки, интимни събития

Всъщност, когато Байдън даде на сина си Хънтър пълно помилване за данъчни и оръжейни престъпления, както и за всякакви потенциални престъпления, извършени през 11-годишен период, на президента беше дадена бележка, пълна с одобрени теми за разговор, се споменава още в доклада.

Разследването, проведено от председателя на Комисията по надзор Джеймс Комър (републиканец от Кентъки), установи също, че изпълнителните заповеди, подписани с автописалка или т. нар. AutoPen, включително някои президентски помилвания, трябва да се считат за нищожни, тъй като са били оторизирани без "одобрение, проследимо до собственото съгласие на президента“, пише The New York Post.

Самият Байдън си призна пред Тhe New York Times, че през декември 2024 г. и януари 2025 г. е използвана автоматична писалка за подписване на 25 заповеди за помилване и замяна на присъдите, някои от които са предоставили помилване на хиляди нарушители. Помилването на Хънтър Байдън е едно от малкото, които президентът е подписал на ръка през този период.

На пряк въпрос дали изобщо знае кой е използвал автоматичната писалка, бившият началник на кабинета на Белия дом Джеф Зиенс, който одобри помилванията в последния момент за първи членове на семейството на 19 януари 2025 г., отговори без заобикалки в транскрибирано интервю с комисията: "Не знам.“

"Имаше добри процеси“, настоя Зиенс, който призна, че не е присъствал на дискусии за това кой ще получи помилванията в последния ден от президентството на Байдън и е бил информиран за това само от помощник. "Имаше устни разрешения за решението на президента, които се случваха от време на време", добавя Зийнс.

"Правомощието за издаване на помилвания не е предоставено на вътрешния кръг на президента. Нито пък може да бъде делегирано на конкретен персонал, когато компетентността на президента е под въпрос“, отбелязва докладът. "Важно е, че дори ако това правомощие може да бъде делегирано, което не може, то трябва да бъде изрично делегирано от самия президент Байдън".

"Нека бъда ясен: аз взех решенията по време на моето президентство. Аз взех решенията относно помилванията, изпълнителните заповеди, законодателството и прокламациите. Всяко твърдение, че не съм го направил, е нелепо и невярно", се казва в изявление на Байдън от юни.

Във вторник Комисията за надзор изпрати отделно писмо до главния прокурор Пам Бонди, с което поиска пълно разследване на изпълнителните действия и помилвания на Байдън, както и на висши помощници, "дълбоко замесени в прикриването“, които може да са извършили престъпления.

Сред съюзниците на Байдън, обвинени в "улесняване“ на прикриването, са заместник-началникът на кабинета Ани Томазини, лекарят от Белия дом д-р Кевин О'Конър и началникът на кабинета на бившата първа дама Джил Байдън, Антъни Бернал. И тримата се позоваха на Петата поправка, когато бяха изправени пред Комисията за надзор през последните месеци.

Байдън е бил подложен на някои неврологични изследвания по време на годишните си медицински прегледи, но резултатите никога не са били публикувани и той не е преминал никакви когнитивни тестове.

О'Конър е обобщавал тестовете в кратко писмо до прессекретаря на Белия дом Карин Жан-Пиер всяка година, твърдейки, че е изключил по-сериозни диагнози като болестта на Паркинсон. Той никога не е отговарял на въпроси, зададени от медиите.

Забележително е, че Жан-Пиер, който печално заяви през февруари 2024 г., че Байдън "преминава когнитивен тест всеки ден“, отказа да отговори на каквито и да било въпроси към комисията относно среща, която президентът е провел с експерт по Паркинсон в Белия дом през януари същата година.

През март 2024 г. Белият дом на Байдън се опита да потуши спекулациите за физическия и психически недъг на президента, като нае холивудския продуцент Джефри Каценбърг и носителя на награда "Оскар“ режисьор Стивън Спилбърг, за да му помогнат да се подготви за обръщението си за състоянието на Съюза, спомена още Зийнс.

Специалният прокурор Робърт Хър установи месец по-рано, че Байдън "умишлено“ е съхранявал класифицирана информация в частната си резиденция, след като е напуснал Белия дом на Обама, но отказа да повдигне федерални обвинения, отчасти защото съдебните заседатели биха го сметнали за "съчувствен, добронамерен възрастен мъж с лоша памет“.

Това беше една от причините Байдън да откаже да се яви на традиционно интервю за Супербоул с CBS News.