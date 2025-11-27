Рубио: Гаранциите за сигурност на Украйна ще се обсъдят след подписването на споразумение

САЩ ще обсъдят дългосрочни гаранции за сигурност за Украйна след подписване на мирно споразумение, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред европейските съюзници, съобщи Politico, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

Украински представители заявиха, че всяко споразумение трябва да включва обвързващи гаранции за сигурност, за да се предотврати нова офанзива от страна на Русия след прекратяване на огъня или официално прекратяване на войната.

Според Politico, Рубио е уверил съюзниците по време на разговор, проведен на 25 ноември, че президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се обърне към гаранциите за сигурност, след като бъде постигнато споразумение.

Един европейски дипломат сподели, че Рубио е посочил и нерешени въпроси, които се очаква да бъдат решени след сделката, които дипломатите от ЕС са видели в териториалната цялост на Украйна и съдбата на замразените руски активи.

Остава неясно какви гаранции ще предоставят САЩ.

Тръмп изключи разполагането на американски войски в Украйна като миротворци, докато Москва предупреди, че ще третира всички чуждестранни контингенти като легитимни цели.

Европейските съюзници заявиха, че са готови да разположат миротворци, след като бъде постигнато прекратяване на огъня.

Дискусията е резултат от представянето на мирно предложение от Вашингтон на Киев в средата на ноември, проект, който предизвика критики заради условията, възприемани като силно облагодетелстващи Русия.

Първоначалната рамка включваше 28 точки – сред които разпоредби за дългосрочни гаранции за сигурност на Украйна – но беше намалена до 22 точки след преговорите в Женева, каза Тръмп.

Високопоставен украински служител заяви пред CNN, че Киев е отхвърлил три елемента от проектоплана: прехвърлянето на останалата неокупирана част от източния Донбас на Русия, намаляването на 600 хиляди войници на армията и отказът от възможността за членство в НАТО.

Въпреки че Тръмп обеща бързо прекратяване на войната между Русия и Украйна, усилията му не успяха да постигнат пробив през първите 10 месеца от встъпването му в длъжност, тъй като Москва продължава да отхвърля прекратяването на огъня и настоява за всеобхватни териториални искания.