Американската дипломация е изправена пред изпитание в Кремъл

В ексклузивния частен клуб на Witkoff Group в Shell Bay в Южна Флорида, делегациите от Вашингтон и Киев се изправиха една срещу друга за "трудни, но много конструктивни“ преговори. Връх на американската дипломация беше угощението с украински специалитети - големи количества борш - традиционна супа от цвекло и зеле, за която един от присъстващите е споделил, че е "много богата на месо“.

Но сервирането на Голубци, традиционни сарми с месо и зеле, беше върхът на приемствеността от страна на САЩ, докато се опитват да убедят Украйна да направи компромис по мирното споразумение с Русия.

Източник, пряко запознат с преговорите във Флорида, в които участват държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, споделя пред CNN, че интензивните преговори са били не само "крачка напред“, но и "надграждане върху напредъка, който беше постигнат в Женева“.

"Би било много преждевременно да се каже, че финализирахме всичко тук, тъй като много неща все още трябва да бъдат направени“, каза източникът пред CNN.

"Но срещата беше много фокусирана и най-проблемните аспекти на мирните предложения бяха обсъдени подробно“, добави източникът, намеквайки, че може да се постигне колеблив напредък в някои области.

Един от "най -проблемните аспекти“ на първоначалното 28-точково мирно предложение на САЩ беше клаузата Украйна официално да се откаже от стремежа си, залегнал в конституцията ѝ, да се присъедини към НАТО - ключово руско искане за прекратяване на войната и нещо, което украинските власти продължават да отхвърлят.

Източникът на CNN добавя, че преговарящите са обсъдили възможен сценарий, при който Украйна на практика ще бъде забранена да се присъедини към водения от САЩ западен военен алианс чрез споразумения, които ще трябва да бъдат договорени директно между държавите-членки на НАТО и Москва.

"Украйна няма да бъде принуждавана официално, в правен смисъл, да отхвърли това желание. Но ако Съединените щати имат нещо, за което да се споразумеят с Русия двустранно, или ако Русия иска да получи някои гаранции от НАТО многостранно, тогава това не е ангажиране на Украйна в процеса на вземане на решения“, добави източникът.

Окончателно решение за това, което би било изключително чувствителен компромис - вероятно непопулярен сред държавите от НАТО - все още не е взето и в крайна сметка ще бъде взето от украинския президент, подчерта източникът пред CNN.

Но това предполага, че с напредването на преговорите между САЩ и Украйна и с пътуването на Уиткоф до Москва за разговори в Кремъл се търсят креативни решения за заобикаляне на червените линии на Киев.

Друга от тези проблемни области е искането на Кремъл, което също така намери място в 28-точковото мирно предложение на САЩ, Украйна да се откаже от територията в региона Донбас в Източна Украйна, която е анексирана, но все още не е завладяна от Русия.

Американският план предлагаше регионът, който включва "крепостен пояс“ от силно защитени градове, считани за ключови за сигурността на Украйна, да се превърне в руска демилитаризирана зона, която Москва ще администрира, но няма да разполага военни сили в нея.

Според анализа на CNN дискусиите по този въпрос са едни от най-рпотиворечивите, но също напредват.

Идеята да се предаде контролът на руснаците, което би отслабило значително отбраната на Украйна и би направило по-вероятна по-нататъшна потенциална агресия и значително би намалило капацитета на Украйна, е извън обхвата“, каза източникът пред CNN.

"Но това не означава, че няма потенциални начини за запазване на конституционните разпоредби и гарантиране на сигурността на Украйна“, добави източникът.

Източникът обаче отказа да обсъди какви конкретни варианти се обсъждат, заявявайки, че въпросът е "твърде чувствителен“.

"Наистина вярвам, че ако стане публично достояние, може да провалим потенциалното решение“, каза той пред CNN.

В следващите дни може да се разкрие и друг спойлер: Кремъл, който досега отказва да ограничи всички свои максималистични искания за подчиняване на Украйна преди края на войната.

На фона на намеците за украински компромиси, изработвани от американските преговарящи, следващото и по-голямо предизвикателство в американската совалкова дипломация може да бъде да накара Русия да ги приеме.