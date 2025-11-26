Донецк и размяна на територии: Уиткоф обещал да повлияе на Тръмп да окаже натиск върху Украйна

В записан телефонен разговор от 14 октомври между специалния пратеник на САЩ Стив Уитков и висшия помощник на Кремъл Юрий Ушаков, Уитков е казал на руски представители, че може да окаже натиск върху Украйна, а също и върху президента на САЩ Доналд Тръмп, да приемат мирно споразумение, благоприятно за Москва, съобщи Bloomberg вчера.

"Аз към вас, знам какво ще е необходимо, за да се сключи мирно споразумение: Донецк и може би размяна на територии някъде. Но казвам, вместо да говорим така, нека говорим повече с надежда, защото мисля, че ще стигнем до споразумение тук. И, Юрий, мисля, че (Тръмп) ще ми даде много пространство и свобода на действие, за да стигна до споразумението“, казва в разговора Уитков.

На 18 ноември Axios съобщи, че Белият дом и Москва тайно работят по предложение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, позовавайки се на американски и руски представители.

След първоначалните съобщения в медиите, американски представители проведоха разговори с украинска и руска делегация през последните дни, докато Вашингтон засилва усилията си за посредничество при сключването на мирно споразумение.

Разговорът на 14 октомври между Уиткоф и руските представители се е състоял дни преди последното посещение на президента Володимир Зеленски във Вашингтон. Докато президентът се е надявал да убеди Тръмп да даде зелена светлина за американските ракети "Томахоук“ за Украйна, неочаквано обаждане от руския президент Владимир Путин е променило дневния ред, пише Kyiv Independent.

Записът, получен от Bloomberg, предполага, че Уиткоф е играл роля в организирането на тази поредица от събития.

"Зеленски идва в Белия дом в петък“, е казал Уиткоф на Ушаков. "Ще отида на тази среща, защото ме искат там, но мисля, че ако е възможно, ще проведем разговор с вашия шеф (Путин, бел. ред.) преди тази среща в петък".

В отделен телефонен разговор, записан на 29 октомври и предоставен на Bloomberg, Ушаков се е обадил на руския специален пратеник Кирил Дмитриев, за да обсъдят мирните преговори. Ангажиментът на руската страна към максималистичните искания е очевиден в разговора им:

"Ние се нуждаем от максимума, не мислите ли? В противен случай, какъв е смисълът да предаваме каквото и да било?“, казва Ушаков на Дмитриев

"Не, вижте. Мисля, че просто ще направим този документ от нашата позиция и аз неофициално ще го предам, като ясно заявя, че всичко е неофициално“, каза Дмитриев в отговор. "Не мисля, че ще приемат точно нашата версия, но поне ще бъде възможно най-близка до нея".

Русия многократно е показвала нежелание да преговаря за прекратяване на войната си срещу Украйна и е отхвърляла предишни предложения за прекратяване на огъня.

Кремъл отправи максималистични искания към Украйна като отправна точка за всяко прекратяване на огъня или мирно споразумение, много от които бяха отразени в първоначалния 28-точков мирен план.

Москва поиска признаване на окупираните територии за руски, Украйна да се откаже от стремежите си към НАТО и ограничения върху размера на украинската армия.

"Може да го изопачат по-късно, това е всичко. Съществува такъв риск. Съществува. Добре, няма значение. Ще видим“, отговорил Ушаков.

По-късно Дмитриев очевидно отрече, че записаният телефонен разговор се е състоял в публикация до X, заявявайки, че изтеклите записи са фалшиви.

На 25 ноември Тръмп заяви, че е готов да се срещне със Зеленски и Путин, но само когато мирният план бъде финализиран или почти завършен.

На 24 ноември министърът на армията на САЩ Дан Дрискол пътува до Абу Даби за преговори с началника на военното разузнаване Кирило Буданов и руска делегация, потвърди говорителят на Дрискол, подполковник Джеф Толбърт, пред Axios.

Разговорите в Абу Даби следват преговорите между представители на САЩ, Украйна и Европа в Женева, Швейцария.