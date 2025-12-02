Арестуваха бившия шеф на дипломатическата служба на ЕС Федерика Могерини

Бившият ръководител на дипломатическата служба на ЕС Федерика Могерини е един от тримата арестувани от белгийската полиция във вторник в рамките на мащабно разследване за измама, свързано с финансирането на академия за млади дипломати в Брюж, съобщиха двама души, запознати с разследването, пред Euractiv.

Белгийската полиция е извършила обиски в дипломатическата служба на ЕС, Колежа на Европа, и частни домове като част от разследване за предполагаема злоупотреба със средства от ЕС, според хора, запознати с разследването, и свидетели.

Говорител на Колежа, където Могерини е ректор от 2020 г., заяви, че не знае дали е била арестувана и отказа да коментира допълнително.

Могерини ръководеше Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 2014 до 2019 г. и е директор на Академията от 2022 г.

Друг служител на Колежа на Европа, работещ в отдела за висше образование, също е бил задържан, съобщи източникът.

Високопоставеният служител на Европейската комисия Стефано Санино също е бил задържан. Санино преди това беше генерален секретар на ЕСВД при Могерини, по време на периода, когато беше създадена Дипломатическата академия. В момента той е генерален директор на отдела за Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив на Комисията.

Комисията потвърди, че полицията е присъствала във вторник в сградите на ЕСВД и това е част от текущото разследване на дейности, извършени по време на предишния мандат. Тя отказа да предостави допълнителна информация, тъй като разследването е в ход.

"Преди половин час бях информиран за случващото се в Брюж", каза Херман ван Ромпой, бившият президент на Европейския съвет, който сега е президент на административния съвет на Колежа на Европа в Брюж.