Анкара атакува Атина: Гърция използва историята за политически цели

Гърция обяви 19 май за ден на паметта за централизирано организираното преследване

19.05.2026 | 20:32 ч.
Турското министерство на външните работи публикува остро изявление, в което осъжда Гърция за това, което описва като "използване на историята за политически цели", в отговор на възпоменателните церемонии и изявленията в Гърция по повод геноцида над гръцкото население в Понт, пише "Катимерини".

В изявлението си Анкара се позовава на "обвинения срещу нашата страна, които нямат никаква правна основа" и "изкривяване на фактите", като призовава гръцките власти да престанат да използват историческите събития за политически цели и да „признаят жестоките престъпления, извършени срещу турците и други етнически групи“.

В изявлението се твърди, че гръцкото законодателство, прието през 1994 г. по въпроса за Понт, насърчава неоснователни твърдения, като се твърди, че такива нарративи се преподават в гръцките училища чрез образователни директиви.

Позовавайки се на гръцко-турската война, Анкара отбелязва, че Гърция, след като не е успяла в кампанията си от 1919 г. да реализира "Великата идея", "се опитва да прикрие както поражението си, така и тежките зверства, които е извършила, като повдига неоснователни "понтийски" обвинения срещу нашата страна". Добавя се, че "военните престъпления и зверствата, извършени от гръцката армия", са документирани в докладите на съюзниците и в Лозанския договор.

Изявлението завършва с призив към "Гърция да възприеме подход, който ще насърчи развитието на нашите двустранни отношения на основата на мир и сътрудничество, вместо да използва историята за подклаждане на вражда".

Гърция обяви 19 май за ден на паметта за централизирано организираното преследване, което доведе до около 350 000 смъртни случая сред хилядолетните гръцки населени места по крайбрежието на Черно море в днешна Турция и в планинските райони във вътрешността на страната между 1914 и 1923 г.

