Продават остров в Гърция само за 247 хил. евро, каква е уловката?

Много от нас мечтаят да притежават дом, но в много големи градове по света, високите наеми и недостижимите цени на жилищата могат да го направят да изглежда по-скоро като несбъдната мечта, отколкото като бъдеща реалност.

И така, защо не се отдадете на островния живот, а? Съдейки по цената на това райско парче гръцка земя в Йонийско море, то със сигурност би могло да бъде по-достъпен вариант. Макар че, както винаги, има доста голяма уловка.

Макри, петият по големина остров в архипелага Ехинади, се гордее с красива, назъбена брегова линия, бистри води, изобилие от слънце и остава напълно недокоснат от свръхтуризъм. И сега официално е обявен за продажба.

Но въпреки че първоначално е бил обявен на стойност 8 милиона евро, когато е бил обявен за първи път от луксозни агенции за недвижими имоти през 2022 г., исканата цена днес е едва 247 000 евро.

Защо? Ами, островът, който е напълно необитаем, е бил неправилно класифициран като частна гора. Той също така се намира в зона от значение за общността и специална защитена зона, според Metro, което означава, че всякакви петзвездни предложения за развитие (което изглеждаше като едно от първоначалните предимства) биха били забранени.

Нещо повече, Макри попада в Натура 2000, която е същата група екологична защита, която доведе до забраната на шезлонгите на 251 плажа в Гърция това лято, което означава, че изграждането на всякакъв вид инфраструктура ще изисква одобрение от президентски указ.

О, и има няколко по-фини подробности, които трябва да се знаят

А именно, че всеки купувач ще се сблъска с това, което по същество е натрупване на данъчни искове и дълг, свързани с острова. Това включва, според Sofokleous10, искове от гръцката държава на стойност най-малко 20 милиона евро.

Накратко, островът може да се използва за малко повече от земеделие - и ще са необходими електричество, вода и система за изхвърляне на отпадъци, за да бъдат инсталирани - но ако сте фен на, да речем, отдалечения живот и имате склонност към сложни финансови споразумения и строги екологични закони, той може да е ваш!