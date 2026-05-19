Ирландската сензация HOTHOUSE гостува в Народния театър

Едно от най-ярките, награждавани и коментирани заглавия от съвременната ирландска театрална сцена - спектакълът HOTHOUSE, гостува в Народния театър "Иван Вазов" в рамките на инициативата #СценаБезГраници. На 16 юни на Голяма сцена българската публика ще види мащабната и смела продукция на дъблинския театрален колектив MALAPROP, създадена съвместно с легендарната платформа за съвременно изкуство THISISPOPBABY.

HOTHOUSE е съвременна ирландска пиеса с песни, поднесена в естетиката на пищното кабаре. Създадена на принципа на колективното авторство, постановката преплита истинска човечност с ексцентричен, интелигентен хумор и завладяващи музикални изпълнения.

Действието се развива на борда на необикновен арктически круизен кораб. Под ръководството на колоритен пеещ капитан героите тръгват на пътешествие през времето - от 60-те години на миналия век чак до далечното бъдеще. Това е искрен и дълбоко човешки разказ за любовта, семейните връзки, паметта и за важното наследство, което оставяме след себе си.

Със своята дръзка визуална идентичност, оригинална музика на живо и ярки театрални превъплъщения, спектакълът увлича зрителя в празничен, шумен и емоционално наситен свят.

След напълно разпродадената премиера на Dublin Fringe Festival през 2023 г., където печели престижните отличия за "Най-добър спектакъл" и "Най-добра сценография и костюми", триумфът на HOTHOUSE излиза и отвъд Океана с изключително успешен дебют в престижния Irish Arts Centre в Ню Йорк.

The New York Times определя спектакъла като своя безспорен "Избор на критиците". За The Arts Review това е шоу с "необуздан блясък, практически безупречно", а The Irish Times го описва като "смъртоносно сериозно и безумно смешно". Британският вестник The Guardian също се присъединява към суперлативите, отбелязвайки, че проектът поставя изключително важни и "изгарящи въпроси".

Режисьор на спектакъла е утвърдената Клеър О'Райли, а актьорският състав включва Питър Корбой, Томас Кейн Бърн, Блахин Макгауан, Мейв О'Махони и Еби О'Тул Ачампонг. Впечатляващата сценография и костюми са дело на Моли О'Катин, а завладяващата музикална среда е композирана от Анна Клок.

Гостуването на HOTHOUSE на софийска сцена предлага на българската публика среща с най-новите естетически и визуални търсения в съвременния европейски театър. Спектакълът е на английски език и с български субтитри.