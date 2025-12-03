Нов мераклия за активите на Лукойл: Бившият собственик на Pornhub проявява интерес

Австрийският бизнесмен Бернд Бергмайр, популярен като бивш мажоритарен собственик на уебсайта за възрастни Pornhub, се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ с предложение за закупуване на международни активи на санкционираната руска петролна компания Лукойл, съобщиха два източника, запознати с въпроса.

Както е известно, САЩ наложиха санкции на Лукойл, най-големия частен производител на петрол в Русия, като част от усилията да се окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна.

Санкциите принудиха Лукойл да обяви продажбата на чуждестранни активи, като много купувачи се обърнаха към американските власти за разрешение да преговарят с Лукойл, включително петролните гиганти Exxon Mobil и Chevron.

Бергмайр отказа да уточни от кои активи се интересува, дали вече е установил контакт с Лукойл и дали е част от инвестиционен консорциум, пише „Ройтерс“.

„Очевидно Лукойл Интернешънъл би била чудесна инвестиция и всеки би бил щастлив да има привилегията да притежава тези активи“, каза той, цитиран от БГНЕС.

Интересът към чуждестранните активи на Лукойл нарасна, след като миналия месец Министерството на финансите на САЩ даде разрешение на компаниите да започнат преговори с Лукойл. Министерството на финансите е разрешило преговори до 13 декември и ще трябва да одобри всички сделки.

Лукойл Интернешънъл, със седалище във Виена, притежава рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, както и стотици бензиностанции по целия свят. Активите се оценяват на 22 милиарда долара, според данни от 2024 г.

Бергмайр, който е работил за Goldman Sachs в Ню Йорк като инвестиционен банкер през 90-те години, преди да се насочи към частни инвестиции, е бил мажоритарен собственик на MindGeek – компания със седалище в Люксембург, която притежава уебсайтове като Pornhub, RedTube и YouPorn – до продажбата й през 2023 г. за неупомената сума на канадска компания за частен капитал.

През 2021 г. британската класация на най-богатите хора в The Sunday Times Rich List оцени богатството му на най-малко 1,2 милиарда лири. | БГНЕС