Действително ли Тръмп се готви за война с Венецуела?

САЩ и Венецуела са на ръба на война. Вашингтон изпрати войски в региона, изпращайки най-големия си самолетоносач, USS Gerald R Ford, да оглави армада от 11 военни кораба в Карибско море, пише The Telegraph.

Около 15 000 души личен състав и около 100 военни самолета са в готовност. Посланието в оборудването е ясно: ако САЩ преследват военно решение за укротяване на Венецуела, тогава ще спечелят.

Доналд Тръмп подкрепи това със собствено послание във вторник, докато седеше около масата на кабинета в Белия дом.

Той обеща, че ударите по венецуелска територия са неизбежни след седмици на атаки срещу „наркотерористи“ и техните лодки в морето.

„Сушата е много по-лесна. Много по-лесна е и ние знаем маршрутите, по които се движат“, каза той. „Знаем всичко за тях. Знаем къде живеят. Знаем къде живеят лошите и ще започнем много скоро.“

Думите на Тръмп подсказват ограничени атаки срещу наркоцели.

Все пак това може да е само началото на по-широка операция за сваляне на режима на Николас Мадуро, с въздушни удари, последвани от рейдове на специалните сили за отстраняване на ключови фигури и издигане на лидерите на опозицията.

Междувременно подсъзнателният ритъм е ясен. Военната ескалация може да бъде представена като спиране на търговията с наркотици, но както каза един бивш служител на администрацията:

„Нямаше да разположим толкова много ресурси само за пресичане на наркотрафика.“

През уикенда стана очевидно – ако все още не беше – че крайната цел е смяна на режима.

Доклади разкриха как Тръмп е предложил на Мадуро и семейството му безопасно излизане от Венецуела, ако той подаде оставка на място, но преговорите се провалиха.

В събота американският президент затегна винтовете, като предупреди авиокомпаниите и пилотите, че въздушното пространство над страната е затворено.

„Не търсете скрит смисъл в това“, каза той, докато експерти спекулираха, че това е сигнал за началото на небе, изпълнено с ракети и бомби.

Адолфо Франко, републикански стратег, който ръководеше операциите на USAID в Латинска Америка по времето на Джордж У. Буш, каза, че военното натрупване и заплахите са били предназначени отчасти да ускорят промяната на режима отвътре.

„Официалната позиция е, че не наричаме това промяна на режима, но просто не разполагаме с този тип ресурси, най-големите ни превозвачи и т.н., освен ако не искаме да предизвикаме фундаментална промяна“, каза той. „Така че нашето желание е да има толкова голям натиск и толкова голям личен интерес върху настоящото ръководство и висшето командване, че те да вземат нещата в свои ръце. Това е целта тук.“

Досега военните действия са останали в открито море.

Най-малко 21 удара са били насочени срещу подозирани кораби с наркотици, като са убити 83 венецуелци.

Но анализаторите смятат, че ударите на сушата са вероятната следваща стъпка.

Те ще бъдат свързани с рискове. Поддръжниците на Тръмп го подкрепиха, защото обеща да сложи край на международните авантюри, а не да започва нови. Всяка американска жертва би била политическа катастрофа, така че ударите от далечно разстояние са много по-вероятни от изпращането на американски войски на място.

Служителите на Тръмп имат подготвен списък с варианти. Ударите могат да се ограничат до операции, свързани с наркотици, писти за кацане и лаборатории, например, или могат да се разширят, за да включат венецуелски военни части, за които се смята, че печелят от търговията с наркотици.

Смята се, че максималистичните варианти включват нанасяне на удари по военните сили, които подкрепят Мадуро, или дори по нефтовите съоръжения в страната.

Те биха могли да бъдат представени като самоотбрана или като операции на „Америка на първо място“ за борба с наркотиците, което би дало на Тръмп политическа подкрепа от неговите поддръжници, дори и да отслабят властта на режима на Мадуро.

Еван Елис, професор по латиноамерикански изследвания в Военния колеж на САЩ, заяви, че очаква удари през следващата седмица. И те може да са само първата стъпка, ако ударите не принудят висшите фигури да се обърнат срещу Мадуро.

„Мисля, че след това има две възможности. Или натискаш спусъка, или си тръгваш“, каза той.

Да се оттегли вероятно не беше опция за американския президент, който смяташе, че има недовършена работа с rival, който остана на власт, след като Тръмп загуби изборите през 2020 г.

Елис би трябвало да знае. Той беше част от екипа за планиране на политиката в Държавния департамент през последната година от първия мандат на Тръмп.

Според него, натискането на спусъка би означавало да се унищожат руските противовъздушни системи С-300 на Венецуела, нейните командни и контролни центрове и изтребителите Сухой 30, което би проправило пътя за 10 до 20 операции на специалните сили в рамките на два до три дни.

„Няма да има американска инвазия или окупация, но на практика можете да влезете и да отвлечете хората, които искате, и да отворите пътя за легитимното правителство“, каза той.

И това би обяснило присъствието на USS Gerald R Ford. Четирите му ескадрили от изтребители F-18 не разполагат със стелт способности и няма да имат роля в първоначалните въздушни удари.