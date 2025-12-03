Мегаполиси са изложени на опустошителни наводнения, над 1 млрд. души са в риск

Бъдещето на човечеството се намира в някои от най-уязвимите места на планетата.

Напоследък видяхме това в ярък контраст. Доклад на ООН от миналия месец заключи, че световното население все повече се струпва в група от често ниско разположени мегаполиси със средни доходи в Азия и Африка.

Джакарта и Дака отнеха от Токио дългогодишния статут на най-голям град в света, с население съответно от 42 милиона, 37 милиона и 33 милиона души. Мексико Сити и Сао Пауло бяха изпреварени от Шанхай и Кайро в световната топ 10. Банкок, Делхи, Карачи, Лагос, Луанда и Манила бяха сред най-бързо растящите метрополиси с население над 10 милиона души.

Много от тези региони бяха засегнати от опустошителни наводнения през последните седмици. Мусонният пояс от Югоизточна Азия до Западна Африка е едновременно и най-бързо урбанизиращата се част от земното кълбо, както и тази, в която катастрофалните валежи ще се увеличат най-драстично.

Близо 1000 души загинаха в поредица от бури, които се простираха от Шри Ланка до Виетнам. Над 442 души загинаха в северната част на индонезийския остров Суматра и поне 160 души в южната част на Тайланд.

Опитът от историята и климатичните промени

Такива катастрофални събития не са безпрецедентни. Повечето от най-ранните ни цивилизации са се развили по долините на реки, подложени на наводнения, както свидетелстват почти всички митове за потопа.

В същите селски райони на Югоизточна Азия, които са сред най-тежко засегнатите от дъждовете през последните седмици, къщите традиционно се строят на кокили под стръмни покриви, за да може водата да се оттича, без да нанася щети. Местните традиции често предупреждават да не се строят къщи в близост до бурни реки, склонни да излизат от коритото си.

Усъвършенстваността на тази местна технология е недооценена, но – както и по-техническото моделиране, което се прави за смекчаване на внезапните наводнения в съвременната градска среда – тя е недостатъчна за предизвикателствата, пред които ще се изправим с затоплянето на планетата.

С всеки градус, с който се повишава средната температура, способността на атмосферата да задържа влага се увеличава с около 7%. Това е огромно количество, като се има предвид, че един циклон може лесно да задържи половин милиард тона вода.

Познанията на коренното население, подобно на съвременните карти на наводненията, се основават на традиционното разбиране за поведението на дъждовната вода, но затоплянето на планетата ни прави всички тези стари прогнози несъстоятелни.

Най-засегнати – най-бързоразвиващите се мегаполоси

Рисковете от това са най-големи в разрастващите се мегаполиси. Според ООН настоящото селско население от около 1,5 милиарда души почти няма да нарасне, преди да започне трайно намаляване през 40-те години на ХХI век, но две трети от ръста на населението от сега до 2050 г. ще бъде в градовете.

Около половината от този нов милиард градско население ще бъде в само седем държави, повечето от които в азиатския и африканския мусонен пояс: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократична република Конго, Египет, Бангладеш и Етиопия.

За разлика от селските жители, които често могат да се заселят на по-стабилни места, мигрантите в градовете рядко имат особен избор къде да живеят. Това е причината толкова много бедняшки квартали да бъдат построени на земя, която преди това е била пренебрегвана като твърде рискова, от застрашените от свлачища хълмове на бразилските фавели и венецуелските бариоси до блатата, които са дали начало на бедняшките квартали Дарави в Мумбай, Клонг Тоей в Банкок и Макоко в Лагос.

Малко от тези места разполагат с достатъчно средства, за да се справят с инженерните предизвикателства, свързани с осигуряването на устойчивост на застроената среда срещу атмосферни условия. От 1,8 милиарда души, изложени на риск от наводнения в световен мащаб, само 11% живеят в страни с високи доходи.

Целият анализ на Дейвид Фиклинг - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria. Фиклинг е колумнист на Bloomberg, който се занимава с въпросите на изменението на климата и енергетиката. Преди това е работил за Bloomberg News, Wall Street Journal и Financial Times.