Високата цепка на Дженифър Лорънс привлече погледите

Дженифър Лорънс беше в центъра на вниманието на червения килим преди раздаването на тазгодишните награди „Готъм“.

В понеделник, 1 декември, 35-годишната актриса пристигна в Ню Йорк, носейки сексапилен тоалет, който в същото време бе и доста изискан. Успявайки да съчетае провокативност и мода, Лорънс се облече в блейзър с дълбоко деколте и пола с висока цепка на Christian Dior. Тя завърши визията със сандали на висок ток, гривни около глезените и висящи обеци.

Тазгодишните номинации бяха водени от „Битка след битка“ с Леонардо ди Каприо. Филмът на Пол Томас Андерсън попадна в общо шест категории, печелейки наградата за най-добър филм. Това бе и първа награда за режисьора от общо четири номинации досега. „Битка след битка“, в който участват още Бенисио дел Торо и Шон Пен, успя да прескочи границата от 200 милиона долара приходи в глобален мащаб.

Дженифър Лорънс беше номинирана в категорията за най-добра роля заедно с Итън Хоук, Джеси Бъкли, Теса Томпсън, Роуз Бърн, Сопе Дирису и Джош О'Конър. Наградата в крайна сметка отиде при Дирису за играта му в My Father's Shadow.

