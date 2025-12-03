IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 147

Високата цепка на Дженифър Лорънс привлече погледите

Вижте кои бяха и другите най-добре облечени звезди на наградите „Готъм“

03.12.2025 | 22:15 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дженифър Лорънс беше в центъра на вниманието на червения килим преди раздаването на тазгодишните награди „Готъм“. 

В понеделник, 1 декември, 35-годишната актриса пристигна в Ню Йорк, носейки сексапилен тоалет, който в същото време бе и доста изискан. Успявайки да съчетае провокативност и мода, Лорънс се облече в блейзър с дълбоко деколте и пола с висока цепка на Christian Dior. Тя завърши визията със сандали на висок ток, гривни около глезените и висящи обеци. 

Тазгодишните номинации бяха водени от „Битка след битка“ с Леонардо ди Каприо. Филмът на Пол Томас Андерсън попадна в общо шест категории, печелейки наградата за най-добър филм. Това бе и първа награда за режисьора от общо четири номинации досега. „Битка след битка“, в който участват още Бенисио дел Торо и Шон Пен, успя да прескочи границата от 200 милиона долара приходи в глобален мащаб. 

Дженифър Лорънс беше номинирана в категорията за най-добра роля заедно с Итън Хоук, Джеси Бъкли, Теса Томпсън, Роуз Бърн, Сопе Дирису и Джош О'Конър. Наградата в крайна сметка отиде при Дирису за играта му в My Father's Shadow. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дженифър Лорънс
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem