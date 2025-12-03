Тръмп сключва добра сделка за наркотиците

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп сключи сделка с лейбъристкото правителство на Обединеното кралство, която ще повиши цените на лекарствата от другата страна на океана в замяна на отсрочка на митата. Най-накрая добра сделка за наркотиците: И двете страни могат да обявят победа, като същевременно смекчат самонанесените щети на своите страни, пише WSJ.

Президентът отдавна се оплаква, с известно основание, че други развити страни се възползват от американските иновации и потребители, като изискват от производителите да продават лекарства на държавните здравни системи с големи отстъпки. След това производителите на лекарства продават лекарства на по-високи цени в САЩ, за да реализират печалба, за да могат да инвестират в нови лекарства.

Вярно е също, че американците имат достъп до повече лекарства, по-бързо, отколкото хората в страни, където правителствата „договарят“ цените с производителите. Тоест, правителствата дават на производителите оферта за плащане по принципа „вземи или остави“. Около 85% от новите лекарства, пуснати на пазара между 2012 и 2021 г., са били налични в САЩ, в сравнение с 59% във Великобритания.

Британците, по-специално, не могат да се сдобият с много нови лекарства за рак, защото Националната здравна служба (NHS) разпределя лекарствата въз основа на произволно изчисление, наречено „години живот, коригирани спрямо качеството“ (QALY). Този показател би трябвало да представлява съотношението цена-качество на лекарството. И все пак животът на болните и възрастните хора се оценява по-малко в ценовото уравнение от този на младите и здравите.

На практика това означава, че правителството няма да покрива лекарствата за много болни или възрастни хора. Негативната реакция срещу това нормиране нараства, тъй като Националната здравна служба (NHS) отказва на гражданите си достъп до животоспасяващи лекарства за рак – като например лекарството за метастатичен рак на простатата Pluvicto – защото правителството не ги счита за „рентабилни“.

Подобен ценови контрол също така води до икономически разходи.

Обединеното кралство някога е било център на науките за живота, но производители като Merck и AstraZeneca са спрели инвестициите си поради ценови контрол. Защо производител на лекарства би разработвал или произвеждал лекарство в страна, където хората нямат право да го приемат?

На сцената се появява Тръмп, който сключи сделка, която ще даде на Лейбъристката партия покритие за плащане на повече за лекарства – нещо, което не е лесно да се продаде на фона на бюджетните проблеми и предложените увеличения на данъците. Правителството на Обединеното кралство ще плаща с 25% повече за нови лекарства и ще увеличи изчислението си за качество на живот (QALY). Националната здравна служба (NHS) също така ще намали отстъпките, които производителите на лекарства са длъжни да плащат.

В замяна, Тръмп се съгласи да освободи лекарствата, техните съставки и медицинските изделия, произведени във Великобритания, от обсъжданите от него фармацевтични мита и „да се въздържи от насочване към британските практики за ценообразуване на фармацевтични продукти във всяко бъдещо разследване по Раздел 301 за срока“ на мандата си. Облекчаването на митата ще пощади американската фармацевтична индустрия и потребителите, не само британците.

Това е далеч по-добър резултат за американците от предложението на Тръмп за „най-облагодетелствана нация“ за внос на чуждестранни ценови контрол и режими на нормиране, подобни на британските, които дискриминират възрастните, болните и инвалидите.