Спектакъл в парламента иполитическо напрежение: Какво следва?

Дебат по темата в студиото на "Директно" с университетския преподавател доц. Александър Христов и социолога Иво Желев.

03.12.2025 | 19:57 ч. 4
Бюджетът е изтеглен. Референдум за еврото няма да има. Две прости изречения, които описват простичко парламентарния ден. Но с това животът на депутатите днес не се изчерпва, защото парламентът приличаше повече на арена, отколкото на институция.

Бойко Борисов отново постави ултиматум - или бюджет, или хаос. Малко по-късно напрежението ескалира.

В центъра на парламента се развихри и словесен дуел. Делян Пеевски срещу Ивайло Мирчев. Обвинения за зависимости, задкулисие, натиск и отговори, които преливаха в гняв.

За спектактлите в парламента и развитието на политическото напрежение - дебат по темата в студиото на "Директно" с университетския преподавател и експерт по комуникации доц. Александър Христов и социолога и основтел на агенция "Естат" Иво Желев.  

