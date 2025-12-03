Уволниха руски ветеран космонавт, снимал двигатели на SpaceX с телефона си

Руският космонавт Олег Артемиев е отстранен от мисията Crew-12 - полет на Роскосмос до Международната космическа станция, управляван от SpaceX и планиран за първата половина на 2026 г., според пресслужбата на Роскосмос. Неговото място ще бъде заето от Андрей Федяев, който вече е в списъка с екипажа на мисията на уебсайта на Центъра за подготовка на космонавти "Юрий Гагарин". Според непотвърдени съобщения в социалните медии, Артьомов е снимал предмети в съоръжение на SpaceX без разрешение.

Роскосмос заяви, че решението за замяна на Артемиев "е взето във връзка с прехода му на друга работа". Какво означава това - и дали ще остане в космическата агенция - не е ясно.

Според съобщения в Telegram и анализатора на ракетните изстрелвания Георги Тришкин, Артемиев е нарушил контрола върху износа съгласно Международните правила за трафик на оръжие, като е използвал телефона си, за да снима двигатели на SpaceX и други патентовани материали без разрешение. Твърди се също, че е премахнал изображенията от съоръжението.

Артемиев е бил "изгонен от Америка", както се изрази един източник.

В интервю за The Insider, Тришкин каза, че източниците му са потвърдили, че е в ход междуведомствено разследване:

"Отстраняването на някого от полет два месеца и половина преди мисията без ясно обяснение е по-скоро косвен знак, но показателен. Трудно е да си представим опитен космонавт, който неволно би извършил толкова грубо нарушение."

Тришкин също така твърди, че НАСА не иска скандалът с Артемиев да стане публичен. Американската космическа агенция не е коментирала официално никакви нарушения.

54-годишният Олег Артемиев е обучен космонавт и пилот, носител на орден "Герой на Руската федерация". Общо той е извършил три космически полета и е прекарал 560 дни в орбита. От 2019 г. той е депутат в Московската градска дума и е член на партията „Единна Русия“.

Crew-12 е дванадесетият пилотиран полет на космическия кораб Crew Dragon на SpaceX по програмата на НАСА. Очаква се корабът да превози четирима членове на екипажа до Международната космическа станция през февруари 2026 г.

Мисията е част от програмата за обмен на места между НАСА и Роскосмос. Съгласно тази договореност американските астронавти пътуват до МКС на борда на руски космически кораб "Союз", докато руските космонавти летят на американските кораби Crew Dragon.