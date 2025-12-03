Тихият свръхзвуков самолет X-59 на НАСА направи първия си полет

Новият експериментален самолет X-59 на НАСА полетя за първи път миналия месец, въпреки правителственото спиране на дейността, благодарение на изключение, необходимо за критично важна мисия. Като част от програмата „Тиха свръхзвукова технология“ (Quesst), X-59 е проектиран да се справи с проблема със звуковия бум, който FAA забрани над сушата през 1973 г., ограничавайки полезността на свръхзвуковите самолети за търговска авиация. Чрез неутрализиране на звуковия бум, X-59 има за цел да отвори нова сфера от възможности за свръхзвукови търговски пътувания, пише Харисън Кас, старши журналист по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

Първият полет на X -59 се е състоял на 28 октомври 2025 г. от регионалното летище Палмдейл в Калифорния. Новопубликувани видеозаписи показват рулирането на самолета, като дългият, подобен на игла нос видимо се огъва; излитането над пустинята Мохаве; изгледа на пилотската кабина с наслагвания на полетните данни; перспективата на преследващия самолет; и кацането. Полетът е бил успешен, според Lockheed Martin, конструкторът на самолета.

Lockheed, известна с работата си по новаторски авиационни проекти като U-2, SR-71 и F-117, е проектирала X-59 специално, за да оформя ударните вълни, така че те да се слеят в мек трясък, вместо традиционния, разбиващ стъкло звуков бум. Забележителните конструктивни характеристики на X-59 включват изключително дългия му нос - с дължина от изумителните 11,6 метра - който служи за преразпределение на вълните от налягане; един двигател GE F414 (обикновено използван на F/A-18 Super Hornet); и, може би най-интересното, липсата на обърнат напред прозорец (пилотът използва резервни външни камери за навигация). Самолетът има тънко делта крило за ефективен свръхзвуков крейсерски полет.

Предвид разрушителния характер на звуковите удари

– те удрят земята като внезапен експлозивен трясък, плашейки хората и причинявайки физически щети на определени конструкции – FAA въведе забрана за граждански свръхзвукови полети над земя на САЩ през 1973 г. Това гарантира, че Конкорд, единственият свръхзвуков пътнически самолет на Запада, може да се използва само за трансокеански полети, ограничавайки неговата полезност. В крайна сметка интересът на индустрията към свръхзвуковия транспорт се срина; той беше просто твърде непрактичен с действащата забрана.

Въпреки това, по-бързият въздушен транспорт е привлекателно предложение за много авиокомпании - и относителният успех на Конкорд, въпреки високата му цена, показа, че много богати хора биха били готови да платят премия за свръхзвукови полети, ако те биха могли да бъдат разрешени над континенталната част на Съединените щати. Аерокосмически фирми като Lockheed Martin са работили върху самолети като X-59, които могат да разтягат вълни от налягане, изтласквайки ги навън и надолу в контролирани модели. Това предотвратява конструктивна интерференция, която произвежда бум, което води до „звуков удар“ от 60–75 децибела - по-подобен на затваряне на врата на кола, отколкото на експлозия от звуков бум.

Как X-59 може да легализира свръхзвуковия въздушен транспорт

Целта на X-59 е да промени общественото възприятие за свръхзвуковите пътувани, да събере данни и да предостави на регулаторните органи научните доказателства, необходими за доказване, че полетът с нисък тласък е осъществим (и тих).

За да тества новия самолет, X-59 ще бъде прелетян над наземни микрофони, разположени в пустинята Мохаве, за да измерват сигнатурите на налягането. Други записващи самолети също ще измерват ударни вълни отгоре и отстрани. След първоначалните локални тестове, X-59 ще бъде прелетян над избрани населени места в САЩ, за да събере данни за обществения отзвук. Резултатите ще бъдат представени на FAA и ICAO, за да информират за новите стандарти за свръхзвуков шум.

Надеждата е, че един ден X-59 би могъл да позволи свръхзвукови пътувания от крайбрежие до крайбрежие на САЩ, да намали времето за пътуване по света с 50 процента и да осигури бърз транспорт за медицинска евакуация, помощ при бедствия и военна логистика. Ако бъде успешен, X-59 ще отбележи първия значителен пробив в свръхзвуковите пътувания след пенсионирането на Конкорд през 2003 г.