Гигантът Costco съди администрацията на Тръмп

Costco съди администрацията на Тръмп заради средства, събрани като резултат от широкомащабните мита, наложени от президента.

Веригата за търговия на едро подаде иск срещу администрацията на Тръмп на 28 ноември, твърдейки, че вълната от мита, които Доналд Тръмп въвежда от завръщането си в Белия дом през февруари, е незаконна. В съдебния документ се посочва, че Costco иска възстановяване на всички платени мита.

Искът, внесен в Съда по международна търговия на САЩ, твърди, че митата на Тръмп, които той мотивира чрез International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), не са разрешени от самия IEEPA, както съдът вече е постановил в предишно дело. Costco настоява съдът да определи, че "митата по IEEPA, наложени от ответниците, както и изпълнителните заповеди, които ги разпоредиха, са незаконни".

Компанията уточнява, че завежда свой собствен иск, въпреки вече постановеното решение относно законността на митата. Десетки други компании са завели подобни дела срещу администрацията на Тръмп, но Costco "няма гаранция, че ще получи обратно незаконно събраните мита без собствено решение и съдебна защита", пише в иска.

В изявление пред People говорителят на Белия дом Куш Десай заявява: "Икономическите последици от провала да бъдат поддържани законните мита на президента Тръмп са огромни и този иск подчертава именно това. Белият дом очаква Върховният съд да се произнесе бързо и правилно."

Costco е поредният бизнес, който съди администрацията на Тръмп заради митата. Според The Independent и NBC News подобни искове са подали козметичната компания Revlon, японският гигант Kawasaki Motors, производителят на консервирани храни Bumble Bee и производителят на очила EssilorLuxottica.

Тръмп наложи мащабните мита малко след завръщането си в Белия дом и оттогава обхвана почти всички чужди държави. Той е първият президент, който използва IEEPA, за да наложи митнически тарифи върху внос. Въпреки че по-нисши инстанции се произнесоха срещу този подход, митата остават в сила, докато правният процес продължава, припомня People.

Митата се превърнаха в една от най-оспорваните политики през втория мандат на Тръмп и повлияха на достъпността на всичко - от празнична украса, хранителни стоки и сватби до автомобили, алкохол и още куп ежедневни разходи.