IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Суперхрани, които са бюджетни

Вкусни и полезни

05.12.2025 | 00:05 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Да се храните добре не означава непременно да харчите цяло състояние. Макар терминът „суперхрана“ често да ни навежда на мисли за екзотични и скъпи продукти, много от ежедневните храни ви осигуряват голяма хранителна стойност на ниска цена. Като избирате разумно и планирате предварително, можете да съставите богата на хранителни вещества диета, без да надхвърляте бюджета си. 

Защо достъпните суперхрани са важни?

Те ви помагат да получите повече хранителни вещества за всеки изразходван лев – така харчите по-малко, но получавате повече витамини, минерали, фибри и протеини. 

Те подкрепят устойчивите хранителни навици – когато здравословното хранене е достъпно, е по-вероятно да се придържате към него. 

Особено за жените, които могат да имат променящи се нужди от хранителни вещества (поради менструация, бременност, хормонални промени), изборът на достъпни, но богати на полезни хранителни вещества храни помага да си осигурите необходимите витамини и минерали, без да харчите прекалено много.

Достъпни и бюджетни суперхрани

Ето някои от най-добрите избори за висококачествени и евтини суперхрани:

  • Леща и боб – богати на протеини, фибри, желязо и витамини от група В. 
  • Яйца – много икономичен източник на пълноценни протеини, витамин D и холин. 
  • Овес – евтин, засищащ, богат на фибри и полезен за храносмилането и кръвната захар. 
  • Сладки картофи – богати на бета-каротин, фибри, витамини А и С.
  • Замразени зеленчуци или сезонни листни зеленчуци – когато пресните са скъпи, замразените предлагат значителни икономии и почти същите хранителни вещества. 
  • Консервирана риба тон или сардини – евтин източник на протеини и полезни мазнини.
  • Банани, ябълки – достъпни плодове, богати на фибри и витамини, които лесно се използват като закуски. 

Източник: 7 евтини суперхрани, които не разоряват бюджета

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

храни Бюджет пазарска кошница
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem