Суперхрани, които са бюджетни

Да се храните добре не означава непременно да харчите цяло състояние. Макар терминът „суперхрана“ често да ни навежда на мисли за екзотични и скъпи продукти, много от ежедневните храни ви осигуряват голяма хранителна стойност на ниска цена. Като избирате разумно и планирате предварително, можете да съставите богата на хранителни вещества диета, без да надхвърляте бюджета си.

Защо достъпните суперхрани са важни?

Те ви помагат да получите повече хранителни вещества за всеки изразходван лев – така харчите по-малко, но получавате повече витамини, минерали, фибри и протеини.

Те подкрепят устойчивите хранителни навици – когато здравословното хранене е достъпно, е по-вероятно да се придържате към него.

Особено за жените, които могат да имат променящи се нужди от хранителни вещества (поради менструация, бременност, хормонални промени), изборът на достъпни, но богати на полезни хранителни вещества храни помага да си осигурите необходимите витамини и минерали, без да харчите прекалено много.

Достъпни и бюджетни суперхрани

Ето някои от най-добрите избори за висококачествени и евтини суперхрани:

Леща и боб – богати на протеини, фибри, желязо и витамини от група В.

Яйца – много икономичен източник на пълноценни протеини, витамин D и холин.

Овес – евтин, засищащ, богат на фибри и полезен за храносмилането и кръвната захар.

Сладки картофи – богати на бета-каротин, фибри, витамини А и С.

Замразени зеленчуци или сезонни листни зеленчуци – когато пресните са скъпи, замразените предлагат значителни икономии и почти същите хранителни вещества.

Консервирана риба тон или сардини – евтин източник на протеини и полезни мазнини.

Банани, ябълки – достъпни плодове, богати на фибри и витамини, които лесно се използват като закуски.

