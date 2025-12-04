Трима израелски братя станаха бащи на четири деца, родили се в един ден

Трима израелски братя станаха бащи на четири деца, родили се в един и същи ден, предаде ДПА. Съпругите им родиха бебетата във вторник в болницата „Маяней Хайешуа“ близо до Тел Авив, потвърди говорителка на клиниката.

Сред децата, които са се родили в рамките на няколко часа, има близнаци и така братята и техните партньорки дадоха на щастливите баба и дядо четирима внуци за един ден. Говорителката на болницата, цитирана от ДПА, описа срещата на братята в клиниката като „специален и изненадващ момент“.

„Никаква статистика не би могла да ни подготви за този уникален момент, който ни накара всички да спрем, да се усмихнем и да се развълнуваме отново от магията, която се случва тук всеки ден“, посочи още говорителката на болничното заведение.

Раждаемостта в Израел, която е средно 2,9 деца на жена, е най-високата сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

