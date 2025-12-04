IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В мъглата: Ботев Враца излъга Спартак Варна

Домакините от Враца спечелиха мача с 2:0

04.12.2025 | 18:16 ч. 2
Ботев Враца победи с 2:0 Спартак Варна в мач от 18-ия кръг на Първа лига.  Успехът за домакините донесоха Хосе Гайехос в 76-ата минута и Антоан Стоянов дълбоко в добавеното време. Само 180 секунди след първия гол Димитър Евтимов беше изгонен с директен червен картон.

Ботев все пак спечели двубоя и събра 24 точки и заема 8-мо място. "Соколите" остават със 17 пункта и са 12-ти.

В следващия кръг врачани приемат Монтана, Спартак е домакин на Левски.

Мачът във Враца се игра при намалена видимост заради гъстата мъгла, което затрудни действията на двата отбора. Врачани бяха по-активният отбор на терена и и имаха териториално предимство и редица ситуации за гол. Първата възможност се откри пред Илия Юруков, но вратарят на Спартак Максим Ковальов спаси. В 37-та минута коварен удар на Даниел Генов затрудни Ковальов, но стражът на гостите отново успя да предотврати попадение.

През втората част домакините продължиха да търсят попадение. В 66-а минута Радослав Цонев отправи поредния удар към вратата на Спартак, но не намери целта от удобна ситуация. Натискът на Ботев даде резултат в 76-а минута, когато влезлият като резерва Хосе Гайегос прати топката в мрежата на Спартак с първия си гол със зелената фланелка.

Три минути по-късно вратарят и капитан на Ботев Димитър Евтимов фаулира откъсващия се Георг Стояновски пред наказателното поле и получи директен червен картон. На неговото място на вратата застана 20-годишния Любомир Василев, който спаси изпълнения пряк свободен удар от потърпевшия Стояновски.

Дълбоко в добавеното време младият Антоан Стоянов, който влезе от пейката на мястото на Радослав Цонев, отбеляза втория гол за врачани с индивидуален пробив.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Ботев Враца Спартак Варна БГ футбол поведа Първа лига 18 кръг
