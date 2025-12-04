IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
СО към РИОСВ: Не знаят как да тълкуват "непрекъсваемост на услугата"

Зам.-кметът Бобчева: Цялата държавна администрация е парализирана

04.12.2025 | 18:09 ч. 0
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

След като Столична община отправи официално запитване до РИОСВ – София за тълкуване на законовото изискване за непрекъсваемост на услугата по сметосъбиране, вместо очаквания експертен отговор, инспекцията прехвърли въпроса към Министерството на околната среда и водите.

Това се случва, въпреки че именно РИОСВ е компетентният орган да даде становище по такива казуси. Така вместо да даде своята професионална експертиза, РИОСВ се дистанцира от собствените си правомощия и прехвърля отговорността на политическо ниво.

“Подозирам, че има някакъв страх и че цялата държавна администрация е парализирана. А заради този страх да се вземат решения всъщност се блокират и конкретните стъпки, които ние можем да предприемем“, заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет на Столична община по екологичните въпроси.

Към момента кризисна организация по сметопочистването е въведена в столичните райони “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев”, както и в “Люлин” и “Красно село”. Това се случва в ситуация, в която законът изисква непрекъсваемост на услугата, дни след като процедурата за подписване на договор с нов изпълнител за Зона 4 (“Надежда”, “Сердика”, “Илинден”, където също предстои изтичане на договорите) е блокирана от КЗК, а органът, който трябва да даде експертно становище за цялостната ситуация със сметосъбирането в София, РИОСВ, прехвърля въпроса към министъра.

Резултатът е, че стотици хиляди жители стават заложници на административно прехвърляне на топката и отказ от поемане на отговорност.

Столичната община е предприела навременни действия и е изпълнила всичките си законови задължения, но останалите институции, от които зависи преодоляването на кризата, не осигуряват критично важно съдействие. / БГНЕС

