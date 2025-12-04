Жена бе намушкана от бездомна в ресторант във Флорида

Две жени във Флорида пренесоха уличния си конфликт вътре в ресторант, където сблъсъкът ескалира до намушкване. Според арестния протокол, получен и цитиран от списание People, двете жени били пред ресторант, като ситуацията станала насилствена, след като едната отказала да даде пари на другата. Свадата се преместила вътре, където 22-годишната Дамарис Родригес, според документа, многократно ударила и намушкала другата жена в рамото и гърба.

Родригес е арестувана по обвинение в утежнено нападение с опасно оръжие. Арестът идва 13 дни след като тя е била освободена без парична гаранция след задържане през октомври за притежание на кокаин само на два пресечки от ресторанта.

Според арестния протокол, в който адресът на Родригес е посочен като "бездомна", заместник Чарлз Кастийо я видял да тича, опитвайки се да избяга, преди да я залови наблизо.

Кастийо и сержант Антъни Родригес твърдят, че тя спонтанно казала: "Това беше самозащита, тя ме нападаше."

Детективи по-късно разговаряли с жертвата в лечебно заведение, където тя била лекувана за порезна рана на дясната лопатка и получила шев. В писмено и записано показание жената казала, че видяла Родригес пред ресторанта "да проси пари" и помислила, че се опитва да купи незаконни вещества. Тя добавила, че Родригес се изнервила, когато никой не ѝ дал пари, започнала да ругае сама на себе си, последвала жертвата вътре в заведението и я намушкала.

Във популярно видео в социалните мрежи се виждат жертвата и жената, за която се твърди, че е Родригес в напрегната конфронтация вътре в ресторанта. След това заподозряната се приближава агресивно към жертвата с остър предмет в дясната си ръка и нанася многократни удари към главата ѝ. Чува се как казва и "Ще те убия", гласи протоколът.

Мениджърът на ресторанта Бернардо Руис казал по-рано пред CBS News Miami, че това не е изолиран случай и че районът има сериозен проблем с бездомните.

"Това е нещо, което постоянно се случва в Маями-Дейд. Имаме огромен проблем с бездомните, а полицията не прави нищо. Имаме нужда от помощ. Бизнесът ни се влошава заради ситуацията във Флорида", казал Руис.