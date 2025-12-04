Европа трябва да плати, за да спаси Украйна

Европа въздиша с облекчение. На 2 декември пратеникът на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, проведе дълги разговори за Украйна с Владимир Путин в Москва – и не се случи нищо особено. Мнозина очакваха екипът на Тръмп да продаде украинската суверенитет в замяна на търговски сделки. Рискът от такава отвратителна измама сега изглежда малко по-малък. Благодарение на натиска от европейските лидери и някои разумни републиканци, включително държавният секретар Марко Рубио, някои от най-лошите елементи от 28-точков план, измислен от Уиткоф и неговия приятел от Кремъл Кирил Дмитриев, бяха тихо отхвърлени. Путин изглежда незаинтересован от настоящата версия. Тръмп сега казва, че цялото нещо е „бъркотия“. Дипломацията, както и войната, ще продължи.

Но ако европейските правителства мислят, че са се отървали, те грешат. Първо, може да се появи друг лош псевдо-мирен план. Второ, дори и да не се появи, Украйна ще се нуждае от солидна военна и финансова подкрепа в обозримо бъдеще, и тя ще трябва да дойде от Европа. Все още не е ясно дали европейците разбират това.

Когато Путин за първи път започна своята мащабна, непровокирана инвазия, Европа постъпи правилно. ЕС и другите наложиха строги санкции на Русия и предоставиха военна и финансова помощ на Украйна, приблизително съответстваща на нивото на подкрепа от Америка. Но този обединен фронт зависеше от съгласието на Белия дом, че териториалната агресия не трябва да бъде възнаграждавана. Тръмп разруши този консенсус. Сега 90-100 милиарда долара, които струва всяка година подкрепата за военните усилия на Украйна, тежест, която преди се разпределяше поравно, трябва да се поемат само от Европа. Математиката е брутална, както анализирахме по-рано тази година. Докато не настъпи траен мир, Европа трябва да продължи да плаща както преди – и да намери допълнителни 50 милиарда долара годишно.

Русия може и да напредва на бойното поле, но бавно и с огромни разходи в хора и пари.

Така че Европа е изправена пред три стратегически задачи. Първо, да накара Путин да разбере, че не може да спечели, като го убеди, че Европа (която има икономика десет пъти по-голяма от тази на Русия) никога няма да изостави Украйна. Второ, да успокои Украйна. Трето, да покаже на екипа на MAGA, че Европа не е слабият, безплатен блок, за какъвто я представят. По всичките три задачи Европа не се справя добре.

Нищо не илюстрира това по-добре от спора в ЕС за около 210 млрд. евро (245 млрд. долара) замразени руски активи, голяма част от които са депозирани в клирингова къща в Брюксел. Миналата година Г-7 се съгласи да използва лихвите, генерирани от замразените активи на нападателя, за да подкрепи жертвата му. Но това не е достатъчно. На срещата на върха на ЕС през октомври трябваше да се постигне споразумение за по-креативен начин за мобилизиране на активите, като част от тях се използват за подкрепа на „заем за репарации“ за Украйна, който ще бъде изплатен само ако Русия плати обезщетение за нанесените щети. Но Белгия иска другите европейски страни да споделят риска, че Русия може да заведе дело, за да си възстанови активите. Те са нерешителни. Тази седмица Европейската комисия предложи сложна поправка, която Белгия досега е отхвърлила.

Ако Европа не иска или не може да използва замразените активи, тя трябва да използва собствения си баланс – и то скоро. Това означава общо заемане: еврооблигации, облигации за стратегическа автономия, каквото и да е наименованието, което е политически приемливо. Украйна се нуждае от предвидимо, многогодишно финансиране: четири- или петгодишен пакет, на който може да разчита, за да поддържа бюджета си, да произвежда снаряди и да възстановява електроцентрали. Настоящият подход на Европа, който се състои в разпръскване на малки суми, е противоположен на стратегическия. Той принуждава Украйна да живее от една среща с донори до следващата; насърчава Путин да изчака Западът да се откаже; и дава аргументи на онези в близкото обкръжение на Тръмп, които твърдят, че Европа е неспособна на сериозна държавническа политика.