Шаферките на Тейлър Суифт вече планират моминското ѝ парти

Звездата се сгоди през август

04.12.2025
Снимка: Getty Images

Вече са започнали да се правят планове за моминското парти на Тейлър Суифт. Певицата, която скоро става на 36 г., се сгоди през август. Тогава американският футболист Травис Келси ѝ предложи брак. Явно всички близки на изпълнителката са много развълнувани.

Сега източник на "The Sun" разкрива, че шаферките на Тейлър, сред които Джиджи Хадид и Селена Гомес, организират поне 3-4 пътувания по момичешки, които да са в стил на моминско парти. И те ще са до любимите места на Суифт - Италия, Ню Йорк Сити, Нашвил и Бахамите.

"Целта е просто да се забавляват, да прекарат уикенди заедно и да се насладят на процеса, докато също работят върху плановете на красиви места, на които могат да релаксират, да празнуват и да се сближат", коментира източник на изданието.

