Шаферките на Тейлър Суифт вече планират моминското ѝ парти

Вече са започнали да се правят планове за моминското парти на Тейлър Суифт. Певицата, която скоро става на 36 г., се сгоди през август. Тогава американският футболист Травис Келси ѝ предложи брак. Явно всички близки на изпълнителката са много развълнувани.

Сега източник на "The Sun" разкрива, че шаферките на Тейлър, сред които Джиджи Хадид и Селена Гомес, организират поне 3-4 пътувания по момичешки, които да са в стил на моминско парти. И те ще са до любимите места на Суифт - Италия, Ню Йорк Сити, Нашвил и Бахамите.

"Целта е просто да се забавляват, да прекарат уикенди заедно и да се насладят на процеса, докато също работят върху плановете на красиви места, на които могат да релаксират, да празнуват и да се сближат", коментира източник на изданието.

