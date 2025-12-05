IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Подкрепяният от Израел палестински лидер Ясер Абу Шабаб е бил убит при семеен спор

Организацията му "Народни сили" подчерта, че не е било дело на "Хамас"

05.12.2025 | 07:43 ч. 5
Лидерът на палестинска въоръжена група Ясер Абу Шабаб. Снимка: Facebook/Yasser Abu Shebab

Подкрепяна от Израел палестинска организация заяви днес, че лидерът ѝ Ясер Абу Шабаб е бил убит, докато е разрешавал спор между роднини, предаде Асошиейтед прес. 

Групировката, която се нарича "Народни сили", написа в публикация във "Фейсбук", че Абу Шабаб е бил застрелян, "докато е опитвал да разреши спор" между членовете на семейство Абу Сунейма. Организацията подчерта, че той не е бил убит от "Хамас".

"Народни сили" е една от няколкото въоръжени палестински групировки, подкрепяни от Израел и действащи в голяма част от Газа. Те се позиционират като настроени срещу ислямисткото движение "Хамас" националистически сили, но много палестинци, включително семейството на Абу Шабаб, я смятат за инструмент на израелската армия, отбелязва АП. /БТА

