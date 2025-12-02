Русия най-добрият приятел на Индия ли е?

Руският президент Владимир Путин пристига в Ню Делхи на 4 декември за двудневни разговори в рамките на 23-тата годишна среща на върха Индия-Русия. Той ще бъде посрещнат от премиера Нарендра Моди с мечешка прегръдка, а Русия ще бъде приветствана като „най-добрия приятел“ на Индия или с някакъв еквивалентен израз. Но това няма да е нищо ново. Когато за първи път стана министър-председател през 2014 г., Моди отбеляза на среща на БРИКС с Путин, че „Всяко дете в Индия знае, че Русия е нашият най-добър приятел“. Моди продължава да използва различни словесни формулировки за тези предполагаеми превъзходни руски отношения с Индия, когато се е срещал с Путин, и тази среща няма да бъде по-различна, пише за TNI Реймънд Викъри, старши сътрудник (нерезидент) в катедрата по Индия и развиващите се азиатски икономики в Центъра за стратегически и международни изследвания.

Възгледът на Моди за Русия като „най-добър приятел“ се радва на силна народна и следователно политическа подкрепа в Индия. Според проучване на Pew Research Center от 2023 г., „индийците се открояват по обща благосклонност към Русия като единственото място сред 24-те държави, изследвани тази година, където мнозинството казват, че имат благоприятно мнение за Русия и имат доверие в руския президент Владимир Путин.“ Неотдавнашен доклад на Центъра за военноморски анализ показва, че в някои аспекти отношенията между Русия и Индия всъщност са се подобрили след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Въпреки колебливите отношения на президента Доналд Тръмп с Путин, Русия остава в най-добрия случай стратегически конкурент на Съединените щати. Освен това, неотдавнашното отношение на Тръмп към Индия вероятно е засилило , а не отслабило, връзките между Индия и Русия. Руската инвазия в Украйна и подновената конфронтация на Русия с либералния световен ред показват, че уважението към Русия на Путин като „най-добър приятел“ представлява сериозно предизвикателство за по-тясното сътрудничество между двете най-големи демокрации в света.

За да се преодолее това предизвикателство, е важно да се оцени, че близките отношения между Индия и Русия се коренят в фундаменталните ценности на индийската външна политика за независимост, ненамеса и индийско величие, а не в често цитираните фактори като историята на Студената война, продажбите на оръжие и петрола. Тези ценности понастоящем имат предимство не само пред често цитираните фактори, но и пред други подобни индийски ценности като демокрация, върховенство на закона и мир. Ако Съединените щати и Индия искат да се върнат по пътя към по-тясно сътрудничество, е необходимо и двете страни да преразгледат тези ценности и фактори, тъй като те влияят на отношенията им.

След два века британско имперско управление, основната грижа на външната политика на независима Индия беше осигуряването и поддържането на независимост. Тази фиксация беше не само върху свободата от бившата колониална сила , но и върху свободата от всяка външна сила, която би могла да доминира Индия. Тъй като Съединените щати бяха водещата останала нация по време на индийската независимост и главен съюзник на Великобритания, беше съвсем естествено основната грижа на Индия да бъде господството на Съединените щати. Инстинктът за независимост беше толкова силен, че понякога Индия беше склонна да заема политически позиции не в свой интерес, а за да демонстрира своята независимост. Въпреки че Индия сега е мощна нация, която не е в опасност от чуждо господство, инстинктът за независимост от Съединените щати и демократичния световен ред, често наричан „Западът“, остава.

Съпътстваща ценност на абсолютната позиция на Индия по отношение на независимостта е настояването за ненамеса

Това не се ограничава само до стратегически или икономически въпроси, а се простира и до критики от други държави. Особено обезпокоителни за индийските политици са чуждестранните критики към качеството или функционирането на управлението. Критиките относно отношението на Индия към малцинствата също са особено дразнещи, както и коментарите за икономически слабости.

В основата на ценностите на абсолютната независимост и ненамесата стои вярата в индийското величие и съпътстващият го стремеж към световен ред, дефиниран от „многополюсност“, в който Индия е един от полюсите. Подхранвана от опита на империализма, индийската външна политика е силно недоволна и се противопоставя на това, което възприема като неуважение към статута си на велика сила. Въпреки че самочувствието нарасна през годините, тъй като постиженията на Индия станаха по-очевидни, все още съществува безпокойство, че на Индия не се отдава почетно място на международната сцена. Някои действия на Индия, като например програмата ѝ за ядрени оръжия, изглеждат продиктувани както от демонстриране на „величие“, така и от сериозни стратегически съображения.

Всяка от тези ценности насочва Индия към отношения на „най-добър приятел“ с Русия. Тези отношения са силна демонстрация на независимост от предишни колониални господари и Запада. Ненамесата на Русия се демонстрира от липсата на критики към управлението на Индия и отказа ѝ да налага условия за покупките на индийско оръжие. Статутът на Русия като „най-добър приятел“ засилва чувството за „величие“ на Индия, като се придържа към многополярните предпочитания на Индия. Третирането на Русия като „най-добър приятел“ засилва статута на Русия като „полюс“ на световния ред. Наличието на Русия като „най-добър приятел“ също така изглежда предполага равенство на Индия с Русия и утвърждава Индия като друг „полюс“ в световните дела, наред с други велики нации.

Действителната история на руско-индийските отношения е смесена. Русия застана на страната на Китай, когато Китай нахлу в Индия през 1962 г. Въпреки това, тази национална памет беше до голяма степен изтрита, когато Русия застана на страната на Индия във войната с Пакистан през 1971 г. и беше особено критична към Съединените щати за изпращането на самолетоносач в Бенгалския залив по време на конфликта. Русия похвали Индия за отказа ѝ да застане на страната на западните демокрации чрез политиката си на „необвързаност“. Фактът, че Студената война е приключила преди повече от 30 години, намалява значението на тази история. През този период стратегическите и икономическите интереси на Индия се промениха драстично.

По-важното е, че Съветският съюз беше готов да продава оръжия на Индия, докато Западът не беше.

Това доведе до трайна зависимост на индийската армия от руски оръжия и отбранителни технологии, често продавани без условия. Индийският отбранителен елита обаче става все по-загрижен за свръхзависимостта от Русия. Продажбите на руски оръжия на Индия намаляха и Индия все повече се обръща към Запада за съвременни отбранителни технологии, които в много случаи превъзхождат предлаганите от Русия.

Евтиният петрол често се посочва като трети фактор в подкрепа на оценката на Индия за „най-добър приятел“ на Русия. Макар че петролът на цени под пазарните може да подкрепя отношенията в момента, оценката за „най-добър приятел“ е установена много преди евтиният петрол от Русия да стане достъпен след началото на войната в Украйна и налагането на западни санкции в началото на 2022 г. Колкото и важен да е бил по-евтиният петрол за съдбата на някои индийски рафинерии, общото въздействие върху индийската икономика е малко. На международните пазари има много петрол, а икономиите от руския петрол са нищожни в сравнение с размера на индийската икономика.

В този момент политиките и действията на администрацията на Тръмп сякаш засилват всяка от ценностите, които са тласнали Индия към Русия. Силовият подход „или моят път, или магистралата“ по отношение на тарифите, санкциите, визите и Пакистан показва малко уважение към индийските ценности за независимост и ненамеса, още по-малко уважение към Индия като велика сила. Съединените щати имат смислени начини да обърнат всеки от факторите история, оръжия и петрол в своя полза, както и ценностите на демокрацията, върховенството на закона и мира. И все пак, те не могат да бъдат ефективни, докато администрацията на Тръмп се занимава с Индия на транзакционна основа, а не по политиките за изграждане на взаимоотношения, които характеризират взаимодействието между САЩ и Индия през последните три десетилетия.