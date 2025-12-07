IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Военните завзеха властта в Бенин

Държавният преврат се случи на фона на подготовката за президентските избори

07.12.2025
Снимка: БГНЕС/ EPA

Военните завзеха властта в Бенин, свалейки президента Патрис Талон, съобщава новинарският портал La Nouvell Tribune, позовавайки се на изявление, прочетено по държавната радиостанция на Бенин.

Военният комитет, воден от подполковник Тигри Паскал, е поел пълната власт в страната, съобщава корпорацията. Военните обявиха разпускането на всички държавни органи. Местонахождението на Талон е неизвестно.

Държавният преврат се случи на фона на подготовката за президентските избори в Бенин, насрочени за 12 април 2026 г. Конституционният съд одобри двама кандидати: държавния министър и министър на икономиката и финансите Ромуалд Вадани и бившия министър на културата (2015-2016 г.) Пол Хункпе. На лидерите на опозицията беше забранено да се кандидатират. 

