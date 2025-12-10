IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Киър Стармър: Европа е силна и единна зад Украйна

10.12.2025
Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че Европа е застанала „силна и единна“ зад Украйна, след като САЩ публикуваха своята нова Стратегия за национална сигурност, а президентът им Доналд Тръмп заяви, че това е „разлагащ се континент“, предаде Ройтерс.

Стратегията, публикувана миналата седмица, предупреждава, че Европа се сблъсква с „цивилизационно заличаване“ и трябва да промени курса си. Във вчерашно интервю за изданието „Политико“ Тръмп заяви, че политическите лидери в Европа „са слаби“.

Отговаряйки по време на парламентарно изслушване на въпрос на британски депутат, Стармър заяви, че Европа е силна.

„Виждам силна Европа, единна зад Украйна и единна зад ценностите на свободата и демокрацията. Аз винаги ще защитавам тези свободи“, заяви британският премиер.

