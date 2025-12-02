Мъж на 75 години е бил измамен онлайн за 38 000 лева

Разградчанин на 75-годишна възраст е бил измамен по интернет чрез приложението Вайбър, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Между 19 и 28 ноември потърпевшият жител на областния град е бил въведен в заблуждение да инсталира на телефона си определени платформи. Това са "Burgozon" за генериране на доходи чрез изкуствен интелект, "VRD group" за предоставяне на заблуждаваща информация за реализиране на печалба в графичен вид и "Anydesk", създаващо условия за нерегламентирано достъпване до лични данни, включително пароли за интернет банкиране. Така от личната му банкова сметка е източена сума, възлизаща на 38 000 лв. Средствата са били пренасочени към сметка на територията на Португалия, посочват от полицейската дирекция. Случаят се разследва.

Това е пореден случай на въвлечен в измама по интернет жител на област Разград. През август от сметката на 46-годишен разградчанин бяха наредени за прехвърляне 12 000 лв. за закупуване по интернет на монитор за компютър. Паричните средства били блокирани от обслужващата банка след своевременно подаден сигнал от измамения. През март мъж от Завет чрез комуникация в приложението Вайбър беше заблуден от двама, представящи се за посредници, да участва в инвестиционна схема. Няколко случая на измами бяха регистрирани и през 2024 г.