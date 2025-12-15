IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българин на 23 години е загинал при катастрофа в Кипър

Станал е сблъсък между мотор и автомобил

15.12.2025 | 16:38 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Български гражданин на 23 години е загинал вчера при катастрофа между мотор и автомобил в град Пафос (Западен Кипър), съобщава в. "Сайпръс мейл".

По данни на полицията 23-годишният мъж, който се е движел с мотоциклет, се е сблъскал с автомобил, управляван от 41-годишен мъж, за когото по-късно е установено, че е пребивавал нелегално в Кипър. След инцидента шофьорът на автомобила също така е дал положителна проба за наркотици. 

От полицията съобщават още, че българският гражданин е бил откаран незабавно в болница, където му е била оказана медицинска помощ, но е издъхнал от раните си.

По случая вече е започнато разследване. (БТА)

