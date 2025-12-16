IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия ще изземва жилища в окупираните територии в Украйна

Путин подписа закон, който позволява отчуждаване на неизползвани имоти

16.12.2025 | 07:40 ч. 1
БГНЕС/EPA

Руският президент Владимир Путин подписа закон, който позволява отчуждаване на неизползвани жилищни имоти в райони на Украйна, окупирани от руски войски, предаде ДПА.

Съгласно нормативния акт „жилищни сгради, апартаменти и стаи, които показват признаци, че са изоставени, се признават за собственост на Донецката народна република или на нейните общини“.

Самопровъзгласилата се Донецка народна република беше създадена през 2014 г. от подкрепяни от Русия паравоенни формирования в част от Донецка област в Източна Украйна. Впоследствие тя беше анексирана от Русия.

Подобни разпоредби съществуват и за Луганскa, Запорожкa и Херсонска област, които също бяха незаконно анексирани и са поне частично окупирани от Русия, отбеляза ДПА.

Законът предвижда и последваща повторна приватизация на имотите. Те могат например да бъдат прехвърлени на граждани, които са загубили домовете си вследствие на украински атаки, според текста на закона, съобщава БТА.

Освен това местните власти получават възможност да ги използват като служебни жилища за държавни служители.

От началото на нахлуването, разпоредено от Путин, милиони хора избягаха от Източна Украйна, за да се спасят от разрушенията и насилието. Част от тях по-късно се върнаха, включително в райони, които сега са окупирани от Русия.

Много хора обаче се установиха в други части на Украйна или в чужбина. Именно те, които при бягството си бяха принудени да оставят своите домове, са засегнати от разпоредбата.

