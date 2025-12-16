Бриджит Макрон се извини с половин уста на феминистките, които нарече "глупави кучки"

Първата дама на Франция Бриджит Макрон почти се извини, след като беше заснета да нарича феминистки протестиращи "глупави кучки“, инцидент, който предизвика негативна реакция.

Макрон използва обидата по-рано този месец, докато присъства на шоу в Париж на комика Ари Абитан, който преди това беше обвинен в изнасилване.

"Съжалявам, ако съм наранила жени жертви (на сексуално насилие)“, каза в интервю за френската медия Brut 72-годишната първа дама. Г-жа Макрон обаче настоя, че коментарите са "лични“ и добави, че "не може да съжалява за тях“.

"Вярно е, че съм съпруга на президента, но съм и себе си. И така, когато съм насаме, мога да се отпусна по начин, който не е напълно подходящ", добави Макрон.

В вече изтрити кадри, публикувани миналата седмица от френското списание Public, Абитан е казал на Макрон, че е "уплашен“ след протестите предната вечер. "Ако има някакви глупави кучки, ще ги изгоним", каза преди представлението първата дама.

Феминистки активистки от колектива #NousToutes бяха прекъснали представлението на Абитан на 7 декември, носейки маски с лицето му и думата "изнасилвач“ и скандирайки "Абитан, изнасилвач“.

Абитан беше обвинен в изнасилване в края на 2021 г. от жена, с която се е срещал. След тригодишно разследване прокурорите прекратиха делото, а апелативният съд потвърди това решение през януари. Абитан отрече да е извършил нарушение и заяви, че актът е бил по взаимно съгласие.

Видеото с коментарите на Макрон предизвика значителна негативна реакция и предизвика критики от няколко френски законодатели, феминистки групи и влиятелни фигури във филмовата индустрия.

Хаштаговете #SalesConnes (#StupidB****es) и #JeSuisUneSaleConne (#IAmAStupidB****) са актуални в социалните мрежи и бяха споделени от актьори, включително Джудит Годреш и Марион Котияр.

Марин Тонделие, лидер на партията на Зелените, нарече забележките „изключително обидни“ в интервю за BFM-TV. "Една първа дама не бива да казва това“, добави тя.

Офисът на Макрон представи размяната на реплики като "критика на радикалния метод“, използван от феминистките протестиращи, но това не помогна много за потушаване на гнева към първата дама.