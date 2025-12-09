Г-жа Макрон нарече протестиращи феминистки “мръсни кучки”

Първата дама на Франция Бриджит Макрон беше критикувана, че е нарекла радикалните феминистки, протестиращи срещу изнасилванията, "мръсни кучки“. 72-годишната съпруга на президента Еманюел Макрон използва обидните думи по време на посещение в театър в неделя.

Четири активистки от феминисткия колектив #AllofUs (#NousToutes) прекъснаха в събота вечерта представление на 51-годишния комик Ари Абитан.

В края на 2021 г. Абитан беше обвинен в изнасилване от млада жена, с която се срещаше от около месец. След тригодишно разследване делото беше прекратено – решение, което беше потвърдено след обжалване през януари тази година. Но завръщането на Абитан на сцената оттогава се противопоставя на феминистки, които редовно протестират пред местата, където той се изявява.

По време на шоуто на Абитан в събота жени с маски, показващи лицето му, изскочиха от публиката в театър "Фоли Бержер“ в Париж, скандирайки "Абитан, изнасилвач!“.

В деня след протеста първата дама отиде да гледа същото представление с дъщеря си Тифани Озиер.

Във видео, публикувано в понеделник от уебсайта на седмичното списание Public, първата дама се вижда зад кулисите, подкрепяйки г-н Абитан.

"Страх ме е“, казва ѝ той, а първата дама отговаря: "Ако има някакви мръсни кучки, ще ги изхвърлим, особено маскираните бандити".

« S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! » Quand Brigitte Macron s'attaque aux militantes féministes qui ont organisé une action contre Ary Abittan, pour qui la Cour d'appel de Paris a prononcé un non lieu suite à des accusations de viol malgré un témoignage… pic.twitter.com/U8pkJSEJ3l — Ariane Anemoyannis (@AAnemoyannis) December 8, 2025

Депутатът Сара Льогрен беше сред многобройните публични личности, които разкритикуваха думите на г-жа Макрон, казвайки: "Бриджит Макрон обижда феминистките, мобилизирани срещу "Фоли Бержер".

"Този ​​обмен трябва да се разглежда само като критика на радикалните методи, използвани от онези, които, носейки маски, прекъснаха шоуто на Ари Абитан в събота вечер, за да попречат на артиста да се изяви. Бриджит Макрон не одобрява тези радикални методи", каза в отговор говорител на първата дама.

Това следва обвиненията срещу предполагаеми онлайн тролове, обвинени в това, че са описали г-жа Макрон като "педофил“, който е роден мъж“.

Седем обвиняеми – една жена и шестима мъже – бяха съдени през октомври в Парижкия съд и са изправени пред до две години затвор, ако бъдат признати за виновни в кибертормоз над г-жа Макрон, майка на три пораснали деца от предишен брак.

Злобни слухове, твърдящи, че Бриджит е родена като мъж, непрекъснато се разпространяват онлайн от конспиративни теоретици и десни личности, включително американската коментаторка Кандис Оуенс.

Семейство Макрон заведе дело за клевета през юли, а Оуенс отвърна на удара, заявявайки, че би поискала медицински преглед като част от всеки процес в САЩ.

Присъдата на процеса в Париж се очаква следващата година.