Хакери откраднаха данни на потребители от сайта за еротика "Порнхъб"

Хакерският колектив "ШайниХънтърс" ("ShinyHunters") заяви, че е откраднал данни, принадлежащи на премиум потребители на водещия еротичен уебсайт "Порнхъб", предаде Ройтерс.

Въпреки че агенцията все още да не е установила обхвата, мащаба или подробностите за пробива, хакерите предоставиха извадка от данните, която след това беше частично удостоверена.

Поне трима бивши клиенти на "Порнхъб" – американец и двама канадци - потвърдиха пред "Ройтерс", че данните, отнасящи се до тях, са автентични, макар и отпреди няколко години. Те говориха пред агенцията при условие за анонимност, заради чувствителността на въпроса.

"Искаме плащане на откуп в биткойн, за да предотвратим публикуването на данни и да ги изтрием", заявиха „ШайниХънтърс“ пред Ройтерс в онлайн чат. Колективът обяви, че няма да навлизат в подробности за пробива.

"Порнхъб" и неговият корпоративен собственик - базираната в Отава компания "Етикъл Капитал Партнърс" не са отговорили с коментар. Новината за пробива беше съобщена първоначално от новинарския сайт за киберсигурност "Блипинг Компютър".

"Порнхъб", който твърди, че има над 100 милиона посещения дневно и 36 милиарда посещения годишно, е един от най-популярните доставчици на сексуално съдържание в мрежата, особено на видеоклипове, много от които са безплатни за гледане. (БТА)