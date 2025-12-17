Украинската армия удари руска рафинерия в Краснодарския край

Украйна е поразила снощи инфраструктурата на рафинерия в град Славянск на Кубан в руския Краснодарски край, обяви днес украинската армия, цитирана от Ройтерс.

В изявлението в "Телеграм" се казва, че са регистрирани експлозии и пожар, както и че мащабът на щетите все още се оценява.

Украинският генерален щаб потвърди също за удар срещу петролен склад в руската Ростовска област.

Регионалният оперативен щаб в Краснодарския край заяви, че "отломки от дрон са паднали на територията на рафинерията" в Славянск на Кубан, което е довело до пожар, засегнал технологично оборудване и тръбопровод на площ от 100 квадратни метра, който е бил потушен незабавно, предаде агенция Укринформ.

Освен това в района на Славянск на Кубан в резултат на атаката с дронове са били повредени два високоволтови електропровода, вследствие на което 38 800 абонати са останали без електричество.

Към момента 12 700 души остават без ток.

Администрацията на Славянск на Кубан заяви, че в някои части на града няма електрозахранване.

Свързани статии Лукашенко призова за бързи действия за спиране на войната в Украйна

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руската ПВО е свалила 94 дрона, 53 от които "са неутрализирани" над Краснодарския край и Ростовска област.

Както съобщи Укринформ, на 30 ноември украински дронове също атакуваха рафинерията в Славянск на Кубан в Краснодарския край на Русия.

(БТА)