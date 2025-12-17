IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 121

3I/ATLAS ще достигне най-близката си точка до Земята този петък

Кометата не представлява опасност за Земята

17.12.2025 | 22:25 ч. 0
Reuters

Reuters

Междузвездната комета 3I/ATLAS ще направи най-близкия си подход до Земята в петък, 19 декември, предлагайки на астрономите тесен прозорец за наблюдение на редкия посетител от различна галактика.

Третият потвърден междузвезден обект, регистриран някога, 3I/ATLAS ще пристигне на не по-малко от 269 милиона километра от Земята – почти два пъти средното разстояние между Земята и Слънцето, според Европейската космическа агенция (ESA).

Учените казват, че тя не представлява опасност за Земята или други планети, докато преминава през вътрешната част на Слънчевата система, пишe Euronews.

Забелязана за първи път на 1 юли от телескопа ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Рио Уртадо, Чили, кометата с необичайните си характеристики и траектория предизвика онлайн вълнение и породи редица теории, включително тази, че е изпратена от извънземни.

Какво се надяват да видят астрономите?

Междузвездните комети са изключително редки, истински аутсайдери на нашата галактика, които носят улики за това как се формират светове далеч отвъд обсега на нашата Слънчева система.

Свързани статии

Наблюдението на един от тези обекти от толкова близко разстояние е вълнуваща възможност за астрономите да изучават неговата кома или светещия ореол от газ и прах, отделян, когато кометата се затопля от слънцето.

Това може да предложи нова представа за това как кометите и планетите се формират около други звезди във Вселената.
Учените вече са записали безпрецедентни изображения на 3I/ATLAS, използвайки наземни телескопи, включително рентгеновия телескоп XMM-Newton на ESA.

Първите изображения на междузвездна комета, наблюдавана в рентгенова светлина, разкриха дифузно рентгеново сияние около ядрото на кометата, което разясни дългогодишната мистерия дали междузвездните комети светят в рентгенови лъчи като кометите на нашата Слънчева система.

Как можете да проследите 3I/ATLAS, докато преминава покрай Земята?

За съжаление траекторията на 3I/ATLAS все още е твърде далеч от Земята, за да бъде видяна с просто око.

Добрата новина е, че на най-близко разстояние 3I/ATLAS може да се наблюдава дори с малък телескоп. Според NASA, тя ще остане наблюдаема до пролетта на 2026 г., наподобявайки малко по-ярка звезда.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

3I/ATLAS комета Слънчева система Космос NASA ESA наблюдение
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem