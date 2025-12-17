3I/ATLAS ще достигне най-близката си точка до Земята този петък

Междузвездната комета 3I/ATLAS ще направи най-близкия си подход до Земята в петък, 19 декември, предлагайки на астрономите тесен прозорец за наблюдение на редкия посетител от различна галактика.

Третият потвърден междузвезден обект, регистриран някога, 3I/ATLAS ще пристигне на не по-малко от 269 милиона километра от Земята – почти два пъти средното разстояние между Земята и Слънцето, според Европейската космическа агенция (ESA).

Учените казват, че тя не представлява опасност за Земята или други планети, докато преминава през вътрешната част на Слънчевата система, пишe Euronews.

Забелязана за първи път на 1 юли от телескопа ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Рио Уртадо, Чили, кометата с необичайните си характеристики и траектория предизвика онлайн вълнение и породи редица теории, включително тази, че е изпратена от извънземни.

Какво се надяват да видят астрономите?

Междузвездните комети са изключително редки, истински аутсайдери на нашата галактика, които носят улики за това как се формират светове далеч отвъд обсега на нашата Слънчева система.

Наблюдението на един от тези обекти от толкова близко разстояние е вълнуваща възможност за астрономите да изучават неговата кома или светещия ореол от газ и прах, отделян, когато кометата се затопля от слънцето.

Това може да предложи нова представа за това как кометите и планетите се формират около други звезди във Вселената.

Учените вече са записали безпрецедентни изображения на 3I/ATLAS, използвайки наземни телескопи, включително рентгеновия телескоп XMM-Newton на ESA.

All eyes on #3I/ATLAS ☄️ Our Mars Express & ExoMars Trace Gas Orbiter will observe the comet around its closest approach to Mars on 3 October 2025, when 3I/ATLAS will be around 30 million km from the red planet. Stay tuned and follow https://t.co/8KPnup4Aw6 pic.twitter.com/SZsclVXoXM — ESA Science (@esascience) October 1, 2025

Първите изображения на междузвездна комета, наблюдавана в рентгенова светлина, разкриха дифузно рентгеново сияние около ядрото на кометата, което разясни дългогодишната мистерия дали междузвездните комети светят в рентгенови лъчи като кометите на нашата Слънчева система.

Как можете да проследите 3I/ATLAS, докато преминава покрай Земята?

За съжаление траекторията на 3I/ATLAS все още е твърде далеч от Земята, за да бъде видяна с просто око.

Добрата новина е, че на най-близко разстояние 3I/ATLAS може да се наблюдава дори с малък телескоп. Според NASA, тя ще остане наблюдаема до пролетта на 2026 г., наподобявайки малко по-ярка звезда.