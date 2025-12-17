САЩ и ЕС разработват план за Украйна, който включва изпращане на войски

Американско-европейският мирен план за възпиране на бъдещи руски атаки срещу Украйна призовава за по-силна украинска армия, разполагане на европейски сили в страната и по-широко използване на американското разузнаване, според служители, запознати с проектите, които подробно описват предложението.

Американски и европейски дипломати, които се срещнаха с украинските лидери през последните два дни в Берлин, са подписали два документа, които очертават гаранциите за сигурност, заявиха служителите публично и неформално, пише NYT.

Документите за сигурност са предназначени да служат като крайъгълен камък на по-широко споразумение, целящо постигане на примирие, за да се сложи край на конфликта, който продължава вече почти четири години. Те имат за цел също да убедят Украйна да отстъпи територия в мирното споразумение и да се откаже от официалното си включване в НАТО.

Все пак, широко примирие изглежда остава недостижимо за момента, отчасти защото Русия не е страна в тези преговори. Всяко споразумение за прекратяване на боевете би изисквало значителни отстъпки от страна на президента на Украйна Володимир Зеленски или президента на Русия Владимир Путин. Докато Зеленски има опасения относно американските предложения, особено по отношение на териториалните отстъпки, Путин не показа никаква гъвкавост в своите искания.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви във вторник, че правителството му остава твърдо в исканията си Украйна да предаде частта от Донбас, която Русия не е завладяла, и че няма да приеме присъствието на войски от страни членки на НАТО в Украйна.

Американски официални лица заявиха в понеделник, че териториалният въпрос остава пречка, но изразиха увереност, въпреки публичните коментари на г-н Путин, че той в крайна сметка ще приеме присъствието на европейски сили в Украйна, които не действат под знамето на НАТО. Те, както и другите интервюирани за тази статия, говориха при условие за анонимност, за да могат свободно да обсъждат текущите преговори.

За първи път от месеци европейските официални лица заявиха, че работят добре с американските преговарящи и президента Тръмп.

„В сравнение с предишните декларации, това, че американците са готови да дадат гаранции, звучеше много обещаващо, но би било преувеличено да кажа, че знаем всичко за конкретните подробности“, заяви полският министър-председател Доналд Туск.

Американски и европейски официални лица заявиха, че документите за сигурността са били изготвени по време на повече от осем часа интензивни дискусии със Зеленски и други украински сътрудници в Берлин в неделя и понеделник. В дискусиите са участвали висши лидери и служители по националната сигурност от около дузина европейски страни, включително Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Един от двата документа излага общите принципи. Те се свеждат до това, което двама американски служители и няколко европейски дипломати определиха като ангажимент, подобен на гаранцията по член 5 на НАТО, в която всички държави членки се задължават да се притекат на помощ на всяка държава, която е подложена на нападение.

Втората част от споразумението, която американските служители описаха като „оперативен документ между военните“, или между военните, предоставя по-подробна информация. В него се обяснява как американските и европейските сили ще работят с украинската армия, за да гарантират, че Русия няма да се опита отново да завземе украинска територия в следващите години.

Нито един от документите не е публикуван.

Хора, запознати с тях, заявиха, че оперативният документ включва многобройни конкретни указания, предназначени да успокоят Украйна в различни сценарии на възможна руска инвазия. Един американски служител, който говори пред репортери при условие за анонимност, заяви, че документът е „много конкретен“ по отношение на това как да се възпрепятстват по-нататъшни инвазии и да се накаже Русия, ако такива се случат.

Първият приоритет е план за увеличаване на размера на украинската армия до „мирно времево ниво“ от 800 000 войници, с модерно обучение и оборудване, за да служи като силен възпиращ фактор срещу Русия. По време на войната армията е нараснала до почти 900 000 души. За сравнение, армията на Германия има около 180 000 въоръжени войници.

Изграждането и поддържането на такава сила ще изисква „устойчива и значителна подкрепа“ за Украйна, се казва в съвместна декларация на лидерите на 10 европейски държави и висши служители на Европейския съюз. Един европейски дипломат заяви, без да конкретизира, че документът съдържа „много конкретни“ подробности за военното оборудване, от което Украйна се нуждае.

Документът съдържа и подробности за военна сила, ръководена от Европа, която да подпомага Украйна, като действа в страната за осигуряване на въздушното и морското пространство. Длъжностните лица отказаха да предоставят подробности за това кои страни ще разположат войски в Украйна, но г-н Зеленски заяви във вторник, че няколко от тях са се ангажирали да го направят. Очаква се тези войски да бъдат разположени в западната част на Украйна, далеч от линията на примирие, за да служат като допълнително средство за възпиране на всяка бъдеща руска агресия.

Френски и британски дипломати управляват предложението за разполагане на европейски сили в Украйна като част от група от около 30 страни, която наричат „Коалиция на желаещите“. Европейският дипломат описа обещанията в документа за сигурност като меню, от което съответните правителства могат да избират нивото на подкрепа.

Тръмп многократно е изключвал изпращането на американски войски в Украйна. Вместо това, оперативният документ предоставя подробности за това как САЩ ще използват своите обширни разузнавателни системи, за да помогнат за наблюдението на примирието и за откриването на руски дейности, насочени към повторно навлизане в останалата част от Украйна, заявиха официални лица. Американците също ще помогнат за проверката на спазването на споразумението от страна на Русия и ще се уверят, че малките сблъсъци между Русия и Украйна не прерастват в нова война.

В него също така се подробно описва как САЩ ще помогнат за откриването на руски опити за създаване на операции под „фалшив флаг“, които биха дали на Москва претекст да възобнови военните действия. Длъжностни лица от години твърдят, че това е често използвана руска тактика.

В изявлението на европейските лидери от понеделник се казва, че САЩ ще ръководят „механизъм за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня с международно участие, за да се осигури ранно предупреждение за всякакви бъдещи атаки“.

Не е ясно дали и как американските сили ще се намесят, за да защитят европейските войски в Украйна, ако те бъдат атакувани.

Едно от основните притеснения на Зеленски е страхът, че бъдещите гаранции за сигурност ще се провалят, подобно на споразумението от 1994 г., известно като Будапещенското меморандум за гаранции за сигурност. В този случай Украйна, Русия, САЩ и Великобритания предоставиха „гаранции за сигурност“ на Украйна в случай на инвазия, в замяна на което Украйна се отказа от ядрените оръжия, които наследи при разпадането на Съветския съюз. Русия наруши споразумението през 2014 г. и отново през 2022 г., но подписалите страни не предприеха почти никакви военни действия за защита на Киев.

Американски и европейски официални лица заявиха, че новата гаранция за сигурност ще бъде правно обвързваща, в зависимост от процедурите на всяка страна. Американски официални лица заявиха, че Тръмп е съгласен да представи гаранциите за сигурност на Сената, където обикновено се ратифицират договорите, макар че не уточниха дали ще представят официално гаранциите като договор.

Зеленски заяви в началото на вторник, че документите ще бъдат финализирани в следващите дни и че очаква американските официални лица да ги предадат на Русия и след това да се срещнат с украинските преговарящи, вероятно през уикенда.