Владимир Путин за преговорите: Сложна и предизвикателна мисия

Руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди започнаха неофициални разговори в резиденцията на индийския лидер в Ню Делхи, съобщи пресслужбата на руския президент, цитирана от ТАСС.

"Путин и Моди пътуваха заедно от летището до резиденцията на индийския премиер в Ню Делхи в служебния автомобил на Моди. Двамата лидери вече започнаха неофициалния си разговор“, заяви пресслужбата.

Срещата е с неофициален характер, всички официални протоколни събития от държавното посещение ще започнат утре. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков обаче заяви, че този разговор може да се счита за ключово събитие от пътуването, тъй като в подобни неофициални условия обикновено се разглеждат най-важните и чувствителни въпроси.

Моди посети Русия миналата година, по време на което Путин го прие неофициално в резиденцията си Ново-Огарьово в Московска област. Двамата лидери пиха чай, руският президент повози индийския премиер с електрическа каруца, а заедно гледаха конно шоу и нахраниха животните.

По време на миналогодишното посещение Моди получи от Путин и най-високото държавно отличие на Русия - орден "Свети апостол Андрей“.

Малко след пристигането си руският президент Владимир Путин заяви пред India Today, че водените от САЩ преговори за Украйна са "сложни, но трябва да се участва“, а не да се пречи на усилията.

"Това е сложна задача и предизвикателна мисия, която президентът (Доналд) Тръмп пое върху себе си“, каза Путин.

"Постигането на консенсус сред конкуриращите се страни не е лесна работа, но президентът Тръмп — наистина, аз вярвам - искрено се опитва да направи това. Смятам, че трябва да се ангажираме с този опит, вместо да го блокираме", каза още руският лидер.