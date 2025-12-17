Муцунски: Скопие усеща липса на добра воля от страна на София

Нашето място е в Брюксел като пълноправен член на Европейския съюз. Жалко е, че през последните години се сблъскваме с блокади на двустранна основа.

Това заяви северномакедонският външен министър Тимчо Муцунски преди срещата ЕС-Западни Балкани.

Съгласно Преговорната рамка, одобрена от всички държави членки на ЕС, а не на "двустранна основа", Северна Македония трябва да промени Конституцията, за да започне преговорния процес. Това условие е припомняно многократно от всички официални лица, включително и от председателя на ЕК Урсула фон Дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, както и от комисаря по разширяване Марта Кос.

"Съжалявам, че през последните седмици не видяхме достатъчно добра воля в замяна, въпреки процесите на реформи, които осъществяваме и които са признати както в Брюксел, така и от държавите-членки. Ще продължим по пътя си - с фокус върху вътрешните реформи, а по отношение на двустранните въпроси ще търсим рационално решение, което няма да застраши националните интереси", каза Муцунски.

Министърът допълни, че в Скопие усещали "липса на добра воля от страна на София".

"Ако има добра воля и доверие, няма въпрос, за който да не може да се намери решение. Държавите-членки следват наратива, идващ оттам, и очакваме тяхната подкрепа в процеса на намиране на решение", каза още той.