Румен Радев си плати глобата за неправилно паркиране от изборния ден

Днес платих глобата си за неправилно паркиране в изборния ден, наложена от отдел "Пътна полиция" към СДВР. Вярвам, че пред Закона всички трябва да сме равни. Това се похвали в социалните мрежи лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

Той паркира известната "Шкода" на тротоара в изборния ден в столичния квартал "Редута". Той гласува в Професионална гимназия по транспорт "Макгахан", а в този район намирането на свободни паркоместа е истински лукс. След неправилното паркиране мнозина в социалните мрежи разкритикуваха институциите, че си мълчат за нарушението.