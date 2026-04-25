Възобновени са международните полети от Техеран за първи път от началото на войната

Европейските авиокомпании избягват иранското въздушно пространство

25.04.2026 | 16:28 ч. Обновена: 25.04.2026 | 16:29 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Международни полети бяха възобновени от летището в Техеран за първи път от началото на войната, започнала преди около два месеца след удари на САЩ и Израел, съобщиха държавни медии, цитирани от ДПА.

Самолети са излетели от летище „Имам Хомейни“ в Техеран към Истанбул, Маскат и саудитския град Медина, според държавната информационна агенция ИРНА, както и телевизии в страната.

Медина е ключова дестинация за мюсюлманите, които извършват хадж – годишното поклонение на мюсюлманите до Мека.

Иран затвори въздушното си пространство за граждански полети, след като САЩ и Израел започнаха удари срещу страната на 28 февруари. В отговор Техеран атакува държави от Персийския залив, съюзници на САЩ, което доведе до сериозни смущения в глобалния въздушен трафик, включително в основни хъбове като Дубай и Абу Даби. Западни авиокомпании бяха принудени да използват дълги обходни маршрути, за да избегнат региона.

Постепенното отваряне на иранското въздушно пространство идва след примирие, влязло в сила на 8 април с посредничеството на Пакистан.

По-рано през седмицата иранските авиационни власти разрешиха на летището в Машхад, в североизточната част на страната, да обслужва международни полети с цел облекчаване на натоварването на трафика в Техеран.

Въпреки възобновяването на полетите, европейските авиокомпании продължават да избягват иранското въздушно пространство поради несигурната обстановка в Близкия изток и повишения риск за гражданската авиация.

