Новата карта на Европа разкрива тревожни данни за изменението на климата: Къде е България?

Нова карта на Европа отвори отново неудобната тема за изменението на климата и неговото въздействие върху здравето на населението - и показва, че континентът се затопля бързо, с все по-сериозни последици за смъртността през летните месеци.

Според последния доклад на Lancet Countdown Europe 2026, броят на смъртните случаи, свързани с екстремни горещини, се е увеличил в цели 99,6% от европейските региони в сравнение с периода преди няколко десетилетия.

Най-уязвимата част от Европа все още е южната и югоизточната част на континента.

В части от Испания, Италия, Гърция и България има до 120 допълнителни смъртни случая на милион жители в сравнение с 90-те години на миналия век

Средната стойност за Европа е около 52 допълнителни смъртни случая на милион жители.

В периода 2015-2024 г. почти целият континент регистрира увеличение на смъртността, свързана с горещи вълни, като особено тревожна е ситуацията на Балканите и в Югоизточна Европа, където стойностите са значително над средните за Европа. Източна Европа е допълнително засегната от факта, че възрастното население прекарва все повече дни при екстремни температури - средно повече от 30 дни горещи вълни годишно на човек над 65 години.

Въпреки че страните от региона са в различни рискови зони, Хърватия е сред тези с високо въздействие на жегата върху смъртността, докато Черна гора и Сърбия са малко по-меки - но все пак над средното за Европа, което показва, че никоя страна не е изключена от тенденцията.

"Изменението на климата, подхранвано от изкопаемите горива, представлява нарастваща заплаха за все повече хора в Европа", предупреждава водещият автор на изследването Йоаким Рокльов.

В допълнение към преките последици от жегата, експертите предупреждават за по-широка верига от ефекти: сезонът на алергиите започва по-рано и продължава по-дълго, докато разпространението на комари увеличава риска от заболявания като денга, малария и западнонилска треска.

Въпреки че делът на възобновяемите енергийни източници нараства, огромни суми пари все още се харчат за субсидии за изкопаеми горива, докато част от "зелената" енергия от биомаса също носи здравни рискове поради замърсяването на въздуха.

"Решенията, които вземаме днес, ще определят колко безопасна ще бъде Европа утре", казват авторите на доклада, предупреждавайки, че без бързи и системни мерки последиците от изменението на климата за здравето биха могли да се влошат още повече.