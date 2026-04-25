Левски на крачка от титлата: Постигна категорична победа над ЦСКА

Левски спечели с категоричното 3:1 "Вечното дерби" с ЦСКА и вече е само на победа от това да спечели за 27-ми път титлата в България. "Сините" имат 11 точки аванс пред втория ЦСКА 1948, който им гостува в следващия 32-ри кръг на Първа лига. До края на сезона остават само пет кръга, така че успех на "Герена" след седмица ще осигури първото място в крайното класиране на футболистите на Хулио Веласкес.

За да стигнат до тази позиция обаче, днес играчите на Левски трябваше да направят обрат, за да победят с 3:1 големия си съперник ЦСКА. Точни за тяхната победа бяха Евертон Бала и Акрам Бурас в края на първото полувреме, както и резервата Мазир Сула през второто, като с попаденията им бе заличен автоголът, който Кристиан Макун си вкара още в 11-ата минута.

Старши треньорът на "червените" Христо Янев заложи на доста експериментална единадесеторка, в която имаше цели петима български състезатели - нещо необичайно за ЦСКА в последните години. Това решение на Янев сякаш даде допълнителна мотивация на символичните домакини, които започнаха срещата много по-мотивирани. Макар и до голове ситуация "армейците" да не стигнаха, у тях си личеше по-голямо желание за игра в началните минути.

Така се стигна до 11-ата минуга, в която пресата на ЦСКА даде резултат. Защитникът на Левски Кристиан Макун бе притиснат край страничната линия и реши да върне топката с пас по земя към вратаря Светослав Вуцов. Той обаче подцени ситуацията и топката премина покрай крака му, за да влезе в мрежата на гостите за 1:0.

След гола Левски постепенно пое инициативата и в 30-ата минута Радослав Кирилов отправи първия точен удар в мача. Неговият изстрел от границата на наказателното поле обаче бе избит в корнер от вратаря на ЦСКА Димитър Евтимов.

Домакините се бранеха умело, въпреки натиска на Левски, но в 42-рата минута и футболистите на Христо Янев допуснаха много груба грешка в отбрана. Адриан Лапеня не успя да изчисти ниско центриране по земя и заложи топката на пътя на Евертон Бала, който от упор разстреля Евтимов за 1:1.

Изравнителният гол даде "криле" на играчите на Левски и в 45-ата минута те стигнаха до пълен обрат. Армстронг Око-Флекс овладя 50-метрово подаване на левия фланг, навлезе в наказателното поле с топката и я върна към Акрам Бурас. Алжирецът отправи удар, който бе блокиран от бранител, но топката се върна у Бурас, който от втория опит я прати в мрежата на ЦСКА за 2:1 в полза на Левски.

В началото на второто полувреме Левски можеше да стигне и до трети гол, но вратарят Евтимов спаси изстрел на Радослав Кирилов от близка дистанция.

В 60-ата минута и Око-Флекс беше много близо до гола, но ирландецът не успя да прати топката в опразнената врата от броени метри. Малко след това пък гредата помогна на Евтимов след удар на Майкон.

ЦСКА отговори с изстрел на Йоанис Питас, но шутът на кипърския нападател, макар и силен, бе крайно неточен.

По-добрата игра на Левски през второто полувреме доведе и до трети гол в мрежата на Евтимов. Това стана в 80-ата минута, когато влезлият като резерва Мазир Сула отбеляза с диагонален удар. Бившият играч на Черно море се включи по дясното крило и очи в очи с вратаря на ЦСКА нямаше как да сбърка.

До края на двубоя ЦСКА опита да стигне до второ попадение, с което да върне интригата, но "червените" не успяха да създадат друго голово положение пред Вуцов.

В класирането след 31 изиграни кръга Левски има 73 точки. Втори с 62 е ЦСКА 1948, пред шампиона за последните 14 години Лудогорец с 60 и ЦСКА с 56.